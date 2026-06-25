ETV Bharat / entertainment

୪ ଦିନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ୫ ଫିଲ୍ମ

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ । 25ରୁ 28 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫ଟି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ଭବନ ଠାରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୫ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ସିନେପ୍ରେମୀ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ମହୋତ୍ସବର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଲହରୀ' ଓ 'ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼' ସିନେମା ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତୀ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଶି ପଦର୍ଶିତା ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ।

BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ହଜି ଯାଉଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ପରେ ରାତିରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସିନେମା whitesnow ସହ ଦୋ ବୀଘା ଜମିନ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ୫ ଟି ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ତା ଯାଏ ହେବ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ମହୋତ୍ସବ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସିନେମା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ବିଶ୍ଵଦରବାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବା ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଆମ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସହ ୧୦ ଭାଷା ର ସିନେମା ଦେଖିବା ସହ ଏକାଠି ହେବେ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ସର୍କଲ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ୪ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟଲମ,ଡିମସା ଏବଂ ଆସାମୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ୪ ଦିନର ଉତ୍ସବରେ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୪ ଟି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ବଲିଉଡର ନାମିଦାମୀ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ନିର୍ଦେଶକ, ମେକଅପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ନୂଆପିଢୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ବା ଚଳଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଅକୁହା ଓ ନୂଆ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଳାସ ନେବେ ।

BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୌରବମୟ ସୃଷ୍ଟି 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ', 'ମାଟିର ମଣିଷ', ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼, ଅମଡ଼ାବାଟ ସହ କିଛି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯେପରିକି ଲହରୀ, ବଇଦ ଓ ଲାଲ ଓଢଣୀ ଭଳି ୭ ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେବଳ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ସିନେ ନିର୍ମାତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଚାରି ଦିନିଆ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅନୀଲ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିନେତା ନୀରଜ କବିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାର, କାହାଣୀକାର ,ନିର୍ଦେଶକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ।ଏହାସହ ଖ୍ୟାତନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇୱିନ କ୍ବାଡ୍ରାସ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ସମ୍ପର୍କରେ ଦିବ୍ୟ ଗଗାମ୍ଭିର୍ ନିଧି ଗମ୍ଭୀର ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସାତ ଜଣ ସଫଳ ସିନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ରଖାଯାଇନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FILM FESTIVAL
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.