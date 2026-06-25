୪ ଦିନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ୫ ଫିଲ୍ମ
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ । 25ରୁ 28 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫ଟି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 5:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ଭବନ ଠାରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୫ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ସିନେପ୍ରେମୀ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ମହୋତ୍ସବର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଲହରୀ' ଓ 'ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼' ସିନେମା ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତୀ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଶି ପଦର୍ଶିତା ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ହଜି ଯାଉଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ପରେ ରାତିରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସିନେମା whitesnow ସହ ଦୋ ବୀଘା ଜମିନ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ୫ ଟି ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ତା ଯାଏ ହେବ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ମହୋତ୍ସବ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ସିନେମା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ବିଶ୍ଵଦରବାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବା ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଆମ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସହ ୧୦ ଭାଷା ର ସିନେମା ଦେଖିବା ସହ ଏକାଠି ହେବେ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ସର୍କଲ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ୪ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟଲମ,ଡିମସା ଏବଂ ଆସାମୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ୪ ଦିନର ଉତ୍ସବରେ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୪ ଟି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ବଲିଉଡର ନାମିଦାମୀ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ନିର୍ଦେଶକ, ମେକଅପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ନୂଆପିଢୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ବା ଚଳଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଅକୁହା ଓ ନୂଆ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଳାସ ନେବେ ।
ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅନୀଲ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିନେତା ନୀରଜ କବିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାର, କାହାଣୀକାର ,ନିର୍ଦେଶକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ।ଏହାସହ ଖ୍ୟାତନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇୱିନ କ୍ବାଡ୍ରାସ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ସମ୍ପର୍କରେ ଦିବ୍ୟ ଗଗାମ୍ଭିର୍ ନିଧି ଗମ୍ଭୀର ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସାତ ଜଣ ସଫଳ ସିନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ରଖାଯାଇନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର