ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଣିଥରେ ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ କହିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 1:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ସର୍କଲ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡର ଖ୍ୟାତିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ କବି ଆଜି ମାଷ୍ଟ୍ରକଲାସ କରିବେ । ଆଜି ଦ୍ୱିତୀତ ଦିନରେ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ।
ଗତକାଲି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅତିଥିଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି । ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ ଆମ ସିନେମା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହିବନି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।''
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ତିଗମାଂଶୁ ଧୁଲିଆ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଜ କବି, ଅନୀଲ ମେହେଟ୍ଟା, ଅମିତ ରଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାଷ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ମୁଖପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନେ ନିର୍ଦେଶକ ଶିଶିର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସଂଳାପ ଲେଖକ ତଥା ଗୀତିକାର ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନ୍ଗୋ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବ୍ରଜ ସିଂ, ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିଲିପ ରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଉପନିର୍ଦେଶକ ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସମେତ କନ୍ନଡ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 5ଟି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଗତକାଲି ଅମୀଲ ମେହେଟ୍ଟା ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅମିତ ରୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ । ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ତା ଯାଏ ହେବ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ମହୋତ୍ସବ । 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୮ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୪ ଦିନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ୫ ଫିଲ୍ମ
ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 'ପୁଷ୍କରା', ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର