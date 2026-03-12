'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ଟିଜର ରିଲିଜ, ହରର ଓ କମେଡିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇ ଫେରିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସହ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ । ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହରର ସହ କମେଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 3:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣଆ ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସହ ହରର ସହ କମେଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ଟିଜରରେ କ'ଣ ଅଛି ?
1 ମିନିଟ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କମେଡି ଏକ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟିଜରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ । କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିଜରଟି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଅନେକ ସିନରେ, ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କଠାରୁ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ସିନରେ, ଆସରାନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର "ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କେହି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଭଧୂସୁର ଆସିବେ ।" ଟିଜରଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସହ ଶେଷ ହୁଏ,। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ଭଧୂସୁର କିଏ ? ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ।
The teaser of #BhootBangla brings back the classic Akshay Kumar comedy-horror vibe and it already feels like a nostalgic ride. 👻— RawMan* (@RealRawMan01) March 12, 2026
Blockbuster is coming for Superstar #AkshayKumar 🧨🔥@akshaykumar @SirPareshRawal pic.twitter.com/pAEhjAsVBV
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରୟା
ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ଟିଜରଟି କ୍ଲାସିକ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କମେଡି-ହରର ଭାବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଜି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହସ... ପୁରୁଣା କମେଡି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭାବନା ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୂଳ ଭୁଲ୍ ଭୁଲୈୟା ଭାଇବ୍ସ ।"
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ?
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ମିଳିତ ଭାବେ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକତା କପୁର ଏବଂ ଶୋଭା କପୁର । "ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା" ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ପରେଶ ରାୱଲ ବ୍ୟତୀତ ତବୁ, ଭାମିକା ଗାବି ଏବଂ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅସରାନି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଗତ ବର୍ଷ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ-ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଯୋଡି 14 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 2007 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହରର କମେଡି 'ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା' ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 2007 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ 'ଗରମ ମସଲା', 'ଭାଗମ ଭାଗ', 'ଦେ ଦାନା ଦନ' ଏବଂ 'ଖଟ୍ଟା ମିଠା' ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ସହ ସମାନ ଯାଦୁ ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ