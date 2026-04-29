ETV Bharat / entertainment

କମାଲ୍ କରୁଛି 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା', ୨୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ହରର କମେଡି "ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା" ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ।

BHOOTH BANGLA BOX OFFICE COLLECTION
BHOOTH BANGLA BOX OFFICE COLLECTION (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 8:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା" ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏହି ହରର କମେଡି ଭାରତରେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହାର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୦୦ କୋଟି ପାର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ।

ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ

ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା 9,117 ଶୋ’ରୁ 4.35 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ 144.25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲିଜର 13 ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଟା ସୁଦ୍ଧା, 'Bhoot Bangla' 5,839 ଶୋ’ରୁ 1.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୋଟ 145.85 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।

ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ

୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨୦୩.୬୫ କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।

ଜାଫର ଜ୍ୟାକସନଙ୍କ ଜୀବନୀ ନାଟକ "ମାଇକେଲ" ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହ ଅଭିନୀତ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା"ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଭାମିକା ଗାବ୍ବି, ପରେଶ ରାୱଲ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଜିଶୁ ସେନଗୁପ୍ତ, ମିଥିଳା ପାଲକର, ରାଜେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆସରାନୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BHOOTH BANGLA
AKSHAY KUMAR
ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା କଲେକ୍ସନ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
BHOOTH BANGLA BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.