'ସତ୍ୟ ହାରିଗଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଜିତିଗଲା...' ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜର ରିଲିଜ
ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜର ରିଲିଜ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ୱର 4ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିଜର ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସତ୍ୟ ହାରିଗଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଜିତିଗଲା...' । ତେବେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜର
1.08 ମିନିଟର 'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜରରେ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଜିଅ ନିଆଁରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳୁଥିବାର ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଲେ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଡ ସ୍କାମ । ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ତା ଦାୟୀ । ଏହି ସମୟରେ ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯିଏ ପୋଲିସ ଲୁକରେ ନଜର ଆସନ୍ତି । ଏହା ସହ ଭୂମିକା, ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ଲିପିଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଅଭିଷେକ ମିଡିଆ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ପାଇଁ ବେପାର ପାଇଁ ନୁହଁ । ତାପରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଲେ ଆପଣ ନଥିଲେ ମୋର ଏତେ ମାର୍କ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତା । ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱୀପାନ୍ୱିତ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ସରୁ ତୁମେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରୀ କରିବ ।
ତେବେ ଟିଜର ବେଶ ଦମଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କାମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱପ୍ନା, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ଦାସମହାପାତ୍ର ଓ ପୁପିନ୍ଦର ଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ୪ ଡିସେମ୍ବର, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆସିବ । ନଭେମ୍ୱର 2ରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅଧା ମୁହଁ ଜଳିବା ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ମୋ ନାଁ ଖୁସି । ନାଁ ସିନା ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ । କହନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଅନାଟନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବେପାର କରାଯାଏ,କଲେଜର ଆଡମିଶନ୍ ଠୁ ନେଇ କଲେଜର exam ପର୍ଯନ୍ତ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲେ । ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁସି, ମଉଳି ଯାଏ ଖୁସିର ସବୁ ଖୁସି, ଅନେକ ଖୁସିଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି । ହଁ । ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖୁସି । ମୋ କାହାଣୀ ଜାଣିବେ ଏଇ ଡିସେମ୍ୱରରେ ।''