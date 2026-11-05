ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାରେ କରିବ ଧମାକା
ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ରେ ଭୂମିକା ଦାଶ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 8:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି, ନଭେମ୍ୱର 5 ରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''EXAM ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ । ୪ ଡିସେମ୍ବର, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ।'' ଯାହା ପରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଭୂମିକା ଦାଶ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବାକୁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।
ନଭେମ୍ୱର 2ରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅଧା ମୁହଁ ଜଳିବା ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ମୋ ନାଁ ଖୁସି । ନାଁ ସିନା ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ । କହନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଅନାଟନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବେପାର କରାଯାଏ,କଲେଜର ଆଡମିଶନ୍ ଠୁ ନେଇ କଲେଜର exam ପର୍ଯନ୍ତ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲେ । ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁସି, ମଉଳି ଯାଏ ଖୁସିର ସବୁ ଖୁସି, ଅନେକ ଖୁସିଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି । ହଁ । ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖୁସି । ମୋ କାହାଣୀ ଜାଣିବେ ଏଇ ଡିସେମ୍ୱରରେ ।''