ରହସ୍ୟ, ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲରର ନୂଆ ଯାତ୍ରା...'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରହସ୍ୟମୟ, ସସପେନ୍ସ ଭରା ରହିଛି କାହାଣୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର,
Published : January 5, 2026 at 11:05 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଅଛି, ରହସ୍ୟ, ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲରର ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା । 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଏହାକୁ ପିନୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଦିଶା ପାଢୀ ଏହାର କହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଟ୍ରେଲର
3 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ପଶିରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ । ତାପରେ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଜେଲ ହୁଏ । ଏହା ପରେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରକ ଷ୍ଟାର ଭଳି ହୁଏ । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ନେନା ଦାସ ରକି ସହ ମିଶି ଏହି କାରନାମା କରୁଥିଲେ । ଯିଏ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଭୂମିକ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି । ସୁଭାଶିଷ କୁହନ୍ତି ସତଟା କଣ ମୋତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଶେଷରେ ଭୂମିକା କୁହନ୍ତି , ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଫାଶି ପାଇବି ପଛେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି । ଭୂମିକା ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମାରିବି ତାପରେ ନିଜେ ମରିବି । ରହସ୍ୟ, ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲରରରେ ଭରା ରହିଛି କାହାଣୀ । ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି । ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର 2024ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
