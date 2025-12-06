'ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ଝିଅର ଯାତ୍ରା'...'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ଅଭିନେତା ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ?
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ'
ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରକାଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ପାଇଁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରେ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ଝିଅର ଯାତ୍ରା । ଚାଲ ଜାଣିବା ।'' ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଏହି ବର୍ଷ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଅଭିନୀତ । ଏହାକୁ ପିନୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର 2024ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
