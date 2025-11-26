ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ପାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍; ଭୂମିକା ସହ ଧମାକା କରିବେ ଶୁଭାଶିଷ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂମିକା ଦାଶ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ । ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ସହ ଧମାକା କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ'
ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଚକ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏକ ସସପେନ୍ସ - ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଅଭିନୀତ । ଏହାକୁ ପିନୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟର ଖେଳ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି 2025 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର 2024ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ