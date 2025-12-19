ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ହର୍ଷ ଲିମ୍ୱାଚିୟା, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଭାରତୀ
ପୁଣିଥରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ହର୍ଷ ଲିମ୍ୱାଚିୟା ଓ ଭାରତୀ ସିଂ । ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଭାରତୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 1:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଲେ ଭାରତୀ ସିଂ । ହର୍ଷ ଲିମ୍ୱାଚିୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ । ଡିସେମ୍ୱର 19ରେ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀ । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ସ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାରତୀ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀ ଆଜି ସକାଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଏବଂ ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରକୃତ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଲାଫଟର୍ ସେଫର କ୍ରୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଭିଷେକ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନେ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ମାଆ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି । ତଥାପି, ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ନେଟିଜେନ୍ସମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଭାରତୀ ସିଂ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ, ଭାରତୀ ଏବଂ ହର୍ଷ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ପରିବେଶରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଭାରତୀଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭାରତୀ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆ ପୁଣି ଥରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୧୭ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିମ୍ବାଚିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଡାକନାମ "ଗୋଲା" ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ