'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା': କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏକତାର କାହାଣୀ

'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମରୁ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 5:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା" ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ମେ 6 ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଜୁନ 12ରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର, ମେ 28 ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ "ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା" ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ । ସେହି ରାତିର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମାନବତା ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଳିଦାନ ହୋଇଗଲା । ଯେତେବେଳେ ଏକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାହସ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା । ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ନାୟକମାନଙ୍କ ଅକଥିତ କାହାଣୀ। ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା । ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।"

ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ସାହସ, ମାନବତା, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଏକତାର କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲଢୁଛି । ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ କୁଇନ୍ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ସହିତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଗଣା ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅପାର ସମ୍ମାନ... ଚମକଦାର ରୁହ ।" ଜଣେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଦାବି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିଜର ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି । ଶୁଭକାମନା ।" ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଲୁକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

"ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା" ହେଉଛି ସମାଜର ସତ୍ୟ, ଅଗଣା ନାୟକଙ୍କ ସାମୂହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜାତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ନର୍ସ, ୱାର୍ଡ ବୟ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବ ।

ମନୋଜ ଟାପାରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, "ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା" ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ପରମହଂସ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୟୁନୋଇଆ ଫିଲ୍ମସ୍ LLP ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ଇମତିଆଜ୍ ଅଲିଙ୍କ "ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା" ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟକ୍କର ଦେବ ।

