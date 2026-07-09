ETV Bharat / entertainment

ହିରୋ ବନି ହସାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବନିଥିବା ରାଘବ ଜୁୟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।

BHAI TERA STAR HAI TRAILER
BHAI TERA STAR HAI TRAILER (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରୁ ଆଜି ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତା ରାଘବ ଜୁୟାଲ । ସହ ତାରକା ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାଘବ । ରାଘବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ନାମ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ରାଘବ ପୂର୍ବରୁ 'କିଲ୍' ଏବଂ 'ନିଶାଞ୍ଚି 2' ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ରେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ରାଘବ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଅଟେ ।

'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ର ଟ୍ରେଲରରେ, ରାଘବ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ସଂଘର୍ଷର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଜାଦାର ବ୍ୟବହାରର ଉପାୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ସଞ୍ଜୟ କପୁର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଲରଟି ସେୟାର କରି ରାଘବ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୁଗଲ୍‌ରେ 'ଷ୍ଟାର' ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆମେ ଟ୍ରେଲରରେ ସବୁ ଆଣିଦେଇଛୁ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ: ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା: ଶୂନ୍ୟ । ମନୋରଞ୍ଜନ: ୧୦୦ ।" ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ୟାପସନ୍ ଫିଲ୍ମର ମଜାଦାର ପରିବେଶ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୀପ୍ତୋ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅବନ୍ତିକା ହରି, ସୁନୀଲ ରୂପାନୀ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ 2' ସହିତ ମିଶି ଇଷ୍ଟଉଡ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଲଣ୍ଡନର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ, 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହୈ'କୁ ହାସ୍ୟରସ, ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର, ସଂକ୍ରାମକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଯୁବ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଏକ ସତେଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 30 ଜୁଲାଇ, 2026ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAGHAV JUYAL
BHAI TERA STAR HAI
ରାଘବ ଜୁୟାଲ
ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ ଟ୍ରେଲର
BHAI TERA STAR HAI TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.