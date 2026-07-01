'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 12:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମେଡି ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସର ତଥା ଅଭିନେତା ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା । ସେ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର-ଚାଳିତ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ "ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋଡିଂ..." ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଷ୍ଟାରଡମରେ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ "ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ" ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଘବ ଜୁୟାଲ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ । ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ଆସୁଛି । ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋଡିଂ..।" ଯାହା ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ତିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକ ବାଦଶାହା ଫାୟାର ଇମୋଜି ସହ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ।'' ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଦ୍ଧି ଡୋଗ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ!!! ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ @vivekbagrawal ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିପରି ହେଲା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ପାଗଳ ହେବା ଉଚିତ ।" ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୀପ୍ତୋ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅବନ୍ତିକା ହରି, ସୁନୀଲ ରୂପାନୀ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ 2' ସହିତ ମିଶି ଇଷ୍ଟଉଡ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଲଣ୍ଡନର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ, 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହୈ'କୁ ହାସ୍ୟରସ, ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର, ସଂକ୍ରାମକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଯୁବ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଏକ ସତେଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଦ ପାରାଡାଇଜ' ସହ ତେଲଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର
KKBKKJ ପାଇଁ ରାଘବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କ, ଜାଣିଲେ ଉଡିବ ହୋସ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ