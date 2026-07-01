ETV Bharat / entertainment

'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍

ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ।

BHAI TERA STAR HAI FIRST POSTER
BHAI TERA STAR HAI FIRST POSTER (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 12:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମେଡି ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସର ତଥା ଅଭିନେତା ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା । ସେ 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ' ସହ ପରଦାରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର-ଚାଳିତ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।

ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ "ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋଡିଂ..." ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଷ୍ଟାରଡମରେ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ "ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ" ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଘବ ଜୁୟାଲ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ । ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ଆସୁଛି । ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋଡିଂ..।" ଯାହା ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ତିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକ ବାଦଶାହା ଫାୟାର ଇମୋଜି ସହ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ।'' ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଦ୍ଧି ଡୋଗ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ!!! ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ @vivekbagrawal ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିପରି ହେଲା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ପାଗଳ ହେବା ଉଚିତ ।" ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୀପ୍ତୋ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅବନ୍ତିକା ହରି, ସୁନୀଲ ରୂପାନୀ ଏବଂ ବିବେକ ବି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ 2' ସହିତ ମିଶି ଇଷ୍ଟଉଡ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଲଣ୍ଡନର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ, 'ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହୈ'କୁ ହାସ୍ୟରସ, ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର, ସଂକ୍ରାମକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଯୁବ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଏକ ସତେଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଦ ପାରାଡାଇଜ' ସହ ତେଲଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର

KKBKKJ ପାଇଁ ରାଘବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କ, ଜାଣିଲେ ଉଡିବ ହୋସ୍

ଶେହନାଜଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ରୁମର୍ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାଘବ, କହିଲେ...

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAGHAV JUYAL
ରାଘବ ଜୁୟାଲ
ଭାଇ ତେରା ଷ୍ଟାର ହେ
BHAI TERA STAR HAI
BHAI TERA STAR HAI FIRST POSTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.