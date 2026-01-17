ଭାବୀଜୀ ଘର୍ ପର ହେଁ ଟ୍ରେଲର: ରବି କିଶନ ଓ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, କମେଡି ସହ ଲାଗିବ ହରର ତଡକା
ଟିଭିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇବା ପରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ" ଏବେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରୂପରେ ଫେରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
Published : January 17, 2026 at 12:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ 'ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ' ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛି । ଏବେ ଏହା ଏକ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଗତ ବର୍ଷ, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୂତନ ପ୍ରବେଶ ରବି କିଶନ ଏବଂ ମୁକେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ ନିରହୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ ଟ୍ରେଲର
ଟ୍ରେଲରଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ" ସଂଳାପ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଟ୍ରେଲରର ଆରମ୍ଭରେ ବିଭୂତି ନାରାୟଣ (ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍) ଏବଂ ମନମୋହନ ତିୱାରୀ (ରୋହିତଶ ଗୌର)ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ରବି କିଶନ ଏବଂ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଆତ୍ରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ସିରିଏଲରେ ସର୍ବଦା ପରି, ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ମଜାଦାର ବାହାନା କରି ପରସ୍ପରର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ହାସ୍ୟରସ ଶୈଳୀରେ, ବିଭୂତି କ୍ଷୀର ମାଗିବାକୁ ଅଙ୍ଗୁରୀ ତିୱାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ତିୱାରୀ ଅନୁ ମିଶ୍ର (ବିଦିଶା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ)ଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଚିନି ଧାର ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବିଭୂତି କୁହନ୍ତି, "ଦୁଧବାଲା କ୍ଷୀର ସରିଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭାବିଜୀ ମୋତେ କିଛି ଧାର ଦେଇପାରିବେ ।" କିଛି ସମୟ ପରେ, ମନମୋହନ ତିୱାରୀ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଏ, "ଘରେ ଚିନି ସରିଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭାବିଜୀ କିଛି ଧାର ଦେଇପାରିବେ ।
ଟ୍ରେଲରରେ ରବି କିଶନ ଏବଂ ମୁକେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଏବଂ ଅନୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରେମ ଖୋଜନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ସିନରେ, ଦୁଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବିଭୂତି ଏବଂ ମନମୋହନ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ହରର-କମେଡି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଭାବୀ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ଏହି ସିନ୍ ସହ ଶେଷ ହୁଏ । ଟ୍ରେଲରରେ ସିରିଜର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସକ୍ସେନା ଭୂମିକାରେ ସାନନ୍ଦ ବର୍ମା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାପ୍ପୁ ସିଂହ ଭୂମିକାରେ ଯୋଗେଶ ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ରାମକଳି ତିୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ସୋମା ରାଠୋଡ୍ ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
‘ଭାବୀଜୀ ଘର ପର ହେଁ’ - ଫନ୍ ଅନ୍ ଦି ରନ୍’ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 6 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜୀ ସିନେମା ଏବଂ ଏଡିଟ୍ II ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶୋ’ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ରେ &TVରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ZEE5 ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଟ୍ରେଲରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
