ଟିଭି ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଟିଭିରେ ଧମାକା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ' । ଏହି କମେଡି ଡ୍ରାମା କେବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଜାଣନ୍ତୁ,

bhabiji ghar par hain theatre release
bhabiji ghar par hain theatre release (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 9:55 AM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ପରଦାରେ ରାଜ କରିବା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ" ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଗତକାଲି ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଶୋ'କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଦେଇଛି ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଶୁକ୍ରବାର, "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ସହ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାବିଜୀ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବେ । 'ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ: ଫନ୍ ଅନ୍ ଦ ରନ୍' ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।" ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଭୂତି ଜୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ, ତିୱାରୀ ଜୀଙ୍କ ଡ୍ରାମା, ଅଙ୍ଗୁରୀ ଭାବୀଙ୍କ "ସହି ପକଦେ ହେଁ", ଅନିତା ଭାବୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଶୈଳୀ, ଏବଂ ହାପ୍ପୁ ସିଂ ଏବଂ ସକ୍ସେନାଙ୍କ "ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍" ଏହି ଜୀ ସିନେମା ଏବଂ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ମୂଳ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ରବି କିଶନ, ମୁକେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ନିରହୁଆ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅଂଶ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟରସ ଏହି କମେଡି ଶୋ'କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ: ଫନ୍ ଅନ୍ ଦ ରନ୍" ଜୀ ସିନେମା ଏବଂ ଏଡିଟ୍-II ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ। ଏହି ପାରିବାରିକ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ଫେବୃଆରୀ 6, 2026 ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: '୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ସମସ୍ତେ', ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ବିବେକ ଅବରୋଏ ?

କହିରଖୁଛୁ କି, ଜାନୁଆରୀରେ, "ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ" 2500 ଏପିସୋଡ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳ ସେଟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କେକ୍-କାଟିବା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । 1990 ଦଶକର ହିନ୍ଦୀ ସିଟକମ୍ 'ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମତୀ' ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ 'ଭାବିଜୀ ଘର ପର ହେଁ', 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ &TV ​​ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ZEE5 ରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

