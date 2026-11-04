ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ନାଁରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କୁ ଧମକ ଅଭିଯୋଗ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରଫ
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଜଣେ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯିଏ କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଓ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 6:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡର ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବୈଭବ ମିଶ୍ର ନାମକ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଭବ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିକଟ ଅତୀତର ଧମକ ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ । ସେ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉକ୍ତ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ, ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ 'ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର' ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା, ଯିଏ କି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ରାଜତିଲକ ରୌଶନ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରୁ 'ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ' ହାସଲ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇ ଆସିବ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ । ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ତେବେ, ସେ କାହିଁକି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା କରିବ ।
ତୁଷାର କପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂଟି 'ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର' (ଯିଏ 'ହରି ଚାନ୍ଦ ଜାଟ' ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ନାମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ଅଡିଓକୁ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । ତେବେ, ରେକର୍ଡିଂରେ ଥିବା ସ୍ୱର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିବା ହ୍ୟାରି ବକ୍ସରଙ୍କ ସ୍ୱର ନମୁନା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନି । ଏହା ଫଳରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି।
ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧମକକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ନିକଟରେ କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରେ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।