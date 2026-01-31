ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏବେ ଓଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ
ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାସ । କେମିତି ପାଇଲେ ଅଫର୍ କଲେ ଖୁଲାସା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 1:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ନୂଆ ଚେହେରା ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସହ ଓଲିଉଡ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଥା ବଲିଉଡ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ତାରକା ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ନିକଟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଇସାର 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା ବୋନି ସେନଗୁପ୍ତା ବି ଫିଲ୍ମ 'ଆଜିର ରେବତୀ' ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ କେମିତି ପାଇଲେ ଓଲିଉଡ ଅଫର୍ ଏବଂ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ତାରକାଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ପ୍ରାନ୍ତିକା
ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, My Odia Debut in 24 FPS । ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ 24 FPS । ଯାହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ୱର 17, 2025ରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ ମ୍ୟାଚ ଭର୍ସେସ ମିସମ୍ୟାଚ' ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାନ୍ତିକାଙ୍କ ଲୁକ ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାନ୍ତିକାଙ୍କ ଲୁକ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଲା ଶାଢୀ, କେଶ , ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମେଡିକାଲ ପୋଷାକରେ କେଶନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
କେମିତି ପାଇଲେ ଓଲିଉଡ ଅଫର୍ ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତିକା କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାଉଥ, ବଲିଉଡରେ କାମ କରିସାରିଛି । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ପଛରେ କାରଣ ରହିଥାଏ । ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି । ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ । ଯଦି କରିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ମୋ ପାଖରେ କମ ସମୟ ଥିଲା । ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି ।''
ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋତେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା । କାହଣୀ ବହୁତ ଅଲଗା । ଏଥିରେ ହିରୋଇନର ବହୁତ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ । ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବି । ମୋତେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।''
କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ତାରକାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ?
''ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେକିଛି । ମୁଁ ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି । ମୁଁ ବାବୁସାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି । ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ।'' ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏଟାରେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କାମ କରି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବି ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ତାରକା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଲୱା
କହିରଖୁଛୁ କି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାମ ଆସେ ବଙ୍ଗାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ, ଯିଏ 90 ଦଶକର ସଫଳ ଓ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି । ସେ ଆଜି ବି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଦିୱାନା । ଏଥିସହ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ସେନଗୁପ୍ତା ଓ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓଲିଉଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
