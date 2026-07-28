'ବଟୱାରା 1947' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: 'ମା'ଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁନି', ବିଭାଜନର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947'ରେ ବିଭାଜନର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବିନା କଟ୍ ରେ CBFC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥର, ଅଭିନେତା 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଫିଲ୍ମ ସହ ପେରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ନି ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମଟି ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ସିନେମାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ୨୮ ଜୁଲାଇ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରେଲରରେ 1947 ବିଭାଜନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଂସା, ଭୟ ଏବଂ ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି; ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭାଜନର ନିଆଁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଘୃଣାରୁ ଅଧିକ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବେବି ଆଶା ହରାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଟ୍ରେଲରରୁ ସଂଳାପ:
"ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଇସଲାମ ନୁହେଁ..." (ସନ୍ନି ଦେଓଲ)
"କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ..." (ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା)
"କୌଣସି ଧର୍ମ ଖରାପ ନୁହେଁ; ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ..." (ଅଲି ଫଜଲ)
"ତୁମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣ ନାହିଁ; ସେ ଘର କିମ୍ବା ସୀମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ... ସେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ।" (କରଣ ଦେଓଲ)
"ମୁଁ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବି..." (ସନ୍ନି ଦେଓଲ) ... "ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା" (ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ) ... "ସେ ଜଣେ ମାଆ... ଜଣେ ମାଆକୁ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ମୁସଲିମରେ ବିଭକ୍ତ କର ନାହିଁ... ଜଣେ ମାଆ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମ... ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଆ... ଜଣେ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି 'ମା'..." (ସନ୍ନି ଦେଓଲ)
ଟ୍ରେଲରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ହେଉ ନା କାହିଁକି ନିଜ ବିବେକ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି । ଶବାନା ଆଜମୀ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକତାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଭୀର ଭାବନା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ରେ ଶବନା ଆଜମୀ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, କରଣ ଦେଓଲ, ଅଲି ଫଜଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି- ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ 'ଘାୟଲ', 'ଦାମିନୀ' ଏବଂ 'ଘାତକ' ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, 'ବଟୱାରା 1947' ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଏ.ଆର. ରେହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବଟୱାରା 1947' ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947' ଟିଜର ରିଲିଜ, ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ
'ଲାହୋର 1947' ବନିଲା 'ବଟୱାରା 1947'; ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ