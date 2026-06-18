ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947' ଟିଜର ରିଲିଜ, ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଟିଜର ରିଲିଜ୍। 'ଗଦର ୨', 'ଜାଟ୍' ଏବଂ 'ବର୍ଡର ୨' ସଫଳତା ପରେ ସନ୍ନି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନର କାହାଣୀ ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 2:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । 'ଗଦର ୨', 'ଜାଟ୍' ଏବଂ 'ବର୍ଡର ୨' ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପରେ ଦର୍ଶକ ସନ୍ନିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ହିଟ୍ କ’ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ସନ୍ନିଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947' ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ସର୍ବପରି, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କାହାଣୀରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ।
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଟିଜର
ଫିଲ୍ମର ଟିଜରଟି ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । କାହାଣୀଟି ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯିଏ ଜଣେ ଭୟଭୀତ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କରଣ ଦେଓଲ ଏବଂ ଅଲି ଫଜଲ ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନର ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହ ହିଂସା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏକ ଭିଡ଼ର ନେତା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ତରେ ଭିଜାଇବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି । ତା’ପରେ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ସନ୍ନି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି: ତାଙ୍କର 'ଲଢ଼େଇ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।'
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭'ରେ ଶବାନା ଆଜମୀ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, କରଣ ଦେଓଲ, ଅଲି ଫଜଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହଙ୍କ ପରି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରେ । 'ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, 'ବନ୍ତୱାରା ୧୯୪୭'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ.ଆର. ରହମାନ, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଭେଦ ଅଖତର। ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଲାହୋର 1947' ବନିଲା 'ବଟୱାରା 1947'; ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
'ଲାହୋର 1947' ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଲେ ଆମୀର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ