'ଲାହୋର 1947' ବନିଲା 'ବଟୱାରା 1947'; ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
'ଲାହୋର 1947' ବଦଳିଲା ନାଁ । 'ବଟୱାରା 1947' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସନ୍ନି ଦେଓଲ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 9:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାସ ମାସର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ "ଲାହୋର ୧୯୪୭" ଶୀର୍ଷକରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ 'ବଟୱାରା 1947' ନାମରେ ଆସୁଛି । ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ 'ବଟୱାରା 1947' ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଫିଲ୍ମର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
'ବଟୱାରା 1947' ମୋସନ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ଶବାନା ଆଜମି, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, କରଣ ଦେଓଲ, ଅଲି ଫଜଲ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହ, ଖୁସି ହଜାରେ ଏବଂ କନିକା କପୁରଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାଡି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, "ଘୃଣା ଏବଂ ଭୟର ସମୟରେ, ସେ ସାହସ ବାଛିଲେ ।" ତୁରନ୍ତ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଲାଲ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ, ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ପୋଷ୍ଟରରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସାରା ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଆଁ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ଶବାନା ଆଜମୀ ଏବଂ କରଣ ଦେଓଲଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରଟି ଶେଷ ହୁଏ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ, ଏକ ଜଳନ୍ତା ମଶାଲ ଧରି । ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରଣ ଦେଓଲ । ତା'ପରେ ପରଦାରେ ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ଶୀର୍ଷକ 'ବଟୱାରା 1947' ଦେଖାଯାଏ ।
ଫିଲ୍ମ ନାଁ ବଦଳାଇବା ପଛରେ ଏହା ଥାଇପାରେ କାରଣ
ଫିଲ୍ମର ନାଁ ବଦଳ ପଛରେ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ଏନେଇ ନିର୍ମାତା ମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ହେଲେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସହର ଲାହୋର ନାଁ ରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରକି ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଲାହୋର 1947ରୁ ବଟୱାରା 1947 ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ
ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆମୀର ଖାନ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଡିଓପି ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାବେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ ସନ୍ତୋଷ ଶିବନଙ୍କ ନାଁ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଆମୀର ଖାନ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 'ଘାୟଲ' ଏବଂ 'ଦାମିନୀ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ସହ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏହା ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ଦେଶର ବିଭାଜନ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026 ରେ ସିନେମାଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଲାହୋର 1947' ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଲେ ଆମୀର
ବଲିଉଡରେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, 'ଲାହୋର ୧୯୪୭'ର ସୁଟିଂ କଲେ ଆରମ୍ଭ
'ଲାହୋର ୧୯୪୭'ରେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ