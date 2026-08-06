ETV Bharat / entertainment

'ବଟୱାରା 1947' କାହାଣୀ 'ଗଦର' ଭଳି ନୁହଁ: ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947'ରେ ବିଭାଜନର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଦର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ସନ୍ନି ଦେଓଲ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

SUNNY DEOL ON BATWARA 1947
SUNNY DEOL ON BATWARA 1947 (Photo: ANI)
author img

By Seema Sinha

Published : August 6, 2026 at 4:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ନି ଦେଓଲ । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ବଟୱାରା 1947' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା 1990 ଦଶକର ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାମାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଘାୟଲ୍ (୧୯୯୦), ୧୯୯୩ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଦାମିନୀ ଏବଂ ୧୯୯୬ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଘାତକ୍ (୧୯୯୬) ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ 'ବଟୱାରା 1947' ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ "ଗଦର: ଏକ ପ୍ରେମ କଥା" ଏବଂ ୨୦୨୩ ର ସିକ୍ୱେଲ୍ "ଗଦର ୨" ଭଲି ସୀମାପାର, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଭାଜନର କଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଗଦର ସହ ସମାନ କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ପରିବେଶଣ କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସନ୍ନି ଦେଓଲ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମାନତାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଟୱାରା ୧୯୪୭ ଗଦର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଗଦର ମୂଳତଃ ବିଭାଜନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ, ବଟୱାରା ୧୯୪୭ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ମାନବିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ବିଭାଜନର ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । "ତାରା ସିଂ ଜଣେ ବହୁତ ମଜାଦାର ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରଠାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଥିବା ଏକ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ । ଏହା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଝିଅ ଏବଂ ପରିବାରର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କେବେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭ରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଭାଜନ ପରେ ପରିବାର ଭାରତ ଛାଡି ଲାହୋରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ତାରା ସିଂ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାରେ, ମୋର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି । ଏହି କାହାଣୀ ମୂଳତଃ ଏକ ପରିବାରର ବଟୱାରା, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ... ଜୁଲମ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଲଢ଼ି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ।"

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷୀ 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2023 ରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗଦର 2 ହିଟ୍ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ସୀମାପାର ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମାର ବକ୍ସ-ଅଫିସ ସଫଳତା ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯିଏ 1947 ମସିହାରେ ବଟୱାରାରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ଲାହୋରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ (ଶବାନା ଆଜମୀ) ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । "ଆମେ 2010 ମସିହାରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମିର ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ।"

"ଆମୀର ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଯୋଜକ । ସେ ସବୁବେଳେ ଏହି ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ । ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ... ଆମୀର ବହୁତ ସକ୍ରିୟ; ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଉ । ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଦଳକୁ ଚାପ ଦେଇ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, 'ସାଧାରଣ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ' ତେବେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।"

ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ ସେନେଇ ସନ୍ନି ଦେଓଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିନାହିଁ । ମୁଁ ବିଷୟ ପସନ୍ଦ କରିଛି; ମୁଁ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଥିଲା ତାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ମୁଁ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯିବା ଶୈଳୀରେ ଅଭିନୟ କରିଛି । ମୁଁ 2010 ରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି । ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଏଥିରେ ଅଛୁ । ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ହମନେ ଛଲଙ୍ଗ ମାରି ।''

ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଉପରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ? ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସିନେମା ସର୍ବଦା ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ସହିତ ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଟୱାରା ସମାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ରାଜ ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ .. ଏହା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ ।"

ଦେଓଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଟଣା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । "ବର୍ଡର" (୧୯୯୭) ରିଲିଜ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲି, ଏକ ଛୋଟ ଶିଖ୍ ପିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲା । ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଭିନେତା, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ସାହସୀ ହେବା, ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ... ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲି ଆସିଛି ।"

ଦେଓଲ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଟୱାରା ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଡାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । “ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ବିନା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ । ଆମେ କେବେବି ପକ୍ଷ ନେବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ସୁହାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହୁଁ । ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ କେବେବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ଏହା କେବଳ କାହାଣୀ ଯେପରି ଅଛି," ଦେଓଲ କହିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସମୟରେ କେବେ ନର୍ଭସ ହୁଅନ୍ତି କି, ଦେଓଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନର୍ଭସ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାମ କରିବ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରି .. ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ବଟୱାରା 1947' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: 'ମା'ଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁନି', ବିଭାଜନର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବଟୱାରା 1947' ଟିଜର ରିଲିଜ, ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ

'ଲାହୋର 1947' ବନିଲା 'ବଟୱାରା 1947'; ସନ୍ନି ଦେଓଲ ସମେତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

TAGGED:

BATWARA 1947
SUNNY DEOL
ବଟୱାରା 1947
ସନ୍ନି ଦେଓଲ
SUNNY DEOL ON BATWARA 1947

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.