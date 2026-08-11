'ବଟୱାରା ୧୯୪୭ ବନାମ ଆୱାରାପାନ ୨': ଆଡବାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କିଏ ଆଗରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ନା ଇମ୍ରାନ ?
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଓ 'ଆୱାରାପାନ ୨' ଏକାସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଡା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 4:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ (ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ) ଅବସରରେ ବଲିଉଡର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଆୱାରାପାନ ୨' ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଉଭୟର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଦର୍ଶକ ଏହି ରିଲିଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି; କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା, 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ୯୦୭ ଟି 2D ଶୋ’ରେ ୧,୮୪୩ ଟି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଦେଶରେ 5.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ 1.14 ଲକ୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇରେ 55.08 ହଜାର, ପୁଣେରେ 4.02 ହଜାର ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 53.4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ 'ବଟୱାରା 1947' ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
Early advance booking is making it look like a one-sided affair in clash 😬 No battle at all 🫠#Awarapan2 #Batwara1947 pic.twitter.com/l5rmsDWFNT— $@M (@SAMTHEBESTEST_) August 11, 2026
'ଆୱାରାପାନ 2' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ସିରିଆଲ୍ କିସର୍' ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମିଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଆୱାରାପାନ 2' ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ 'ବଟୱାରା 1947' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 11 ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା, 'ଆୱାରାପାନ 2' 975 2D ଶୋ’ରେ 5,589 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା 16.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ୪.୮୫ ଲକ୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇରେ ୨.୦୧ ଲକ୍ଷ, ପୁଣେରେ ୭୩.୧୬ ହଜାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୭୫.୫ ହଜାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
🚨 THIS IS THE COMEBACK EMRAAN HASHMI DESERVED! 🖤🔥#Awarapan2 is reportedly showing strong advance bookings, with opening-day tracking already flirting with the ₹15Cr+ mark. 💥— Arvind Chaudhary (@ArvindUpdates) August 11, 2026
The most exciting part? The film is creating a strong mass theatrical pull even before release. 👀…
'ବଟୱାରା ୧୯୪୭'ରେ ଶବାନା ଆଜମି, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, କରଣ ଦେଓଲ, ଅଲି ଫଜଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହଙ୍କ ପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ି ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ପୁନଃମିଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ହାସମି ଏବଂ ଦିଶା ପଟାନି 'ଆୱାରାପାନ ୨'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶବାନା ଆଜମି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ