ETV Bharat / entertainment

'ବଟୱାରା ୧୯୪୭ ବନାମ ଆୱାରାପାନ ୨': ଆଡବାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କିଏ ଆଗରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ନା ଇମ୍ରାନ ?

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଓ 'ଆୱାରାପାନ ୨' ଏକାସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଡା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

BATWARA 1947 VS AWARAPAN 2
BATWARA 1947 VS AWARAPAN 2 (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ (ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ) ଅବସରରେ ବଲିଉଡର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ 'ଆୱାରାପାନ ୨' ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଉଭୟର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଦର୍ଶକ ଏହି ରିଲିଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି; କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ

ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା, 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ୯୦୭ ଟି 2D ଶୋ’ରେ ୧,୮୪୩ ଟି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଦେଶରେ 5.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ 1.14 ଲକ୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇରେ 55.08 ହଜାର, ପୁଣେରେ 4.02 ହଜାର ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 53.4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ 'ବଟୱାରା 1947' ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

'ଆୱାରାପାନ 2' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ସିରିଆଲ୍ କିସର୍' ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମିଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଆୱାରାପାନ 2' ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ 'ବଟୱାରା 1947' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 11 ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା, 'ଆୱାରାପାନ 2' 975 2D ଶୋ’ରେ 5,589 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା 16.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ୪.୮୫ ଲକ୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇରେ ୨.୦୧ ଲକ୍ଷ, ପୁଣେରେ ୭୩.୧୬ ହଜାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୭୫.୫ ହଜାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।

'ବଟୱାରା ୧୯୪୭'ରେ ଶବାନା ଆଜମି, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, କରଣ ଦେଓଲ, ଅଲି ଫଜଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହଙ୍କ ପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ି ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ପୁନଃମିଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ହାସମି ଏବଂ ଦିଶା ପଟାନି 'ଆୱାରାପାନ ୨'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶବାନା ଆଜମି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ CINTAAର ୮ ସଦସ୍ୟ; ଦୁଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

8 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ସହ ବଲିଉଡକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲେ ? ଖୁଲାସା କଲେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା

'ବଟୱାରା 1947' କାହାଣୀ 'ଗଦର' ଭଳି ନୁହଁ: ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BATWARA 1947 ADVANCE BOOKING
AWARAPAN 2 ADVANCE BOOKING
ବଟୱାରା 1947 ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ଆୱାରପନ 2 ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
BATWARA 1947 VS AWARAPAN 2

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.