ଜନ୍ମଦିନରେ ସଲମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ ଟିଜର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍" ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଭାଇଜାନଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍"ର ଟିଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଟିଜର ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଟିଜର କିଭଳି ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଏହି ଟିଜରଟି ୧ ମିନିଟ୍ ୧୨ ସେକେଣ୍ଡର । 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍'ର ଟିଜର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନ୍ ଏବଂ ସଂଳାପ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟିଜରରେ ସଲମାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ସୈନିକମାନେ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ପଦକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସଲାମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, 'ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କି ଜୟ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।' ଏହା କହିବା ପରେ, ସଲମାନ ଖାନ ସେନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ବାଜୁଛି, ଯାହା ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଚୀନକୁ ଲାଲ ଆଖି ଦେଖାଇବା ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଚୀନ୍ ସେନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଜରର ଶେଷରେ ସଲମାନ ଖାନ କହୁଛନ୍ତି, 'ମରଣକୁ କାହିଁକି ଡରିବ, ଏହା ଆସିବାକୁ ପଡିବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 60 ବର୍ଷରେ ସଲମାନ; ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ଜନ୍ମଦିନ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
"ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍"ରେ ସଲମାନ ଖାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି. ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ । ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସେନା ଭୂମିକାରେ ବାବୁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଡା ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ।ଫିଲ୍ମଟି ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ