ETV Bharat / entertainment

ପଦାରେ ପଡିଲା ପାରିବାରିକ କଳି; ପ୍ରଥମେ ଗୁଲୁଆ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଏବେ ବର୍ଷା କହିଲେ 'ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି..'

ଅଡୁଆରେ ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ଗୁଲୁଆ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ।

BARSHA HARASSMENT ALLEGES ON GULUA
BARSHA HARASSMENT ALLEGES ON GULUA (photo:special arrangement/ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ଗୁଲୁଆ ଓରଫ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବର୍ଷା । ସକାଳେ ଗୁଲୁଆ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଲୁଆ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଘରୋଇ ହିଂସାର ବି ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ।

ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ''ମାରିଦେବା ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିବାଟା ଏକ ଡ୍ରାମା ବା ଯାତ୍ରା । କେବଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ।'' ଏଥିସହ ଘରୋଇ ହିଂସା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଯାହାର କଳା ଚିଠା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ସେ ବାହାଘର ପରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି । ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ସହ କଥାକଥା ହେବି । ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚୁପ ଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମିଛ ନାଟକ କରିବାରୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି । ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେବେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ୫୦ ଲକ୍ଷରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ କଥା କାହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି । ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ବୋକା ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ।''

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,''ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବୋକା ନୁହନ୍ତି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ । ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କିଛି କହୁନି ଘର ସଜାଡିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସୁଯୋଗରେ ଦେଲା ପରେ ସେ ସୁଧୁରିଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ସସମାଲୋଚନାକୁ ଡରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ୱାର ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବିଚାର କୋର୍ଟ କରିବ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ''କରିବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ...''


ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋତେ ଘରୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । କଳାକାର ଜୀବନ ଓ ଝିଅ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ ରହିଥିଲି । 2024 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ସମାରକରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଚୁପ ଥିଲି । ସବୁଥର ସମାଧାନ କରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି । ମୁଁ ନିର୍ଯାତିତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ ବୋଲି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।''


ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ

ଗୁଲୁଆ ନିଜ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ସକାଳେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ''ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ Mr. ଗୁଲୁଆ ମୋତେ ଧମକ ମିଳୁଛି ଯେ 1 କୋଟି ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ । କଥା ହେଲା ପରେ 1 କୋଟିରୁ ତାହା 50 ଲକ୍ଷକୁ ଆସିଲା । 50 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବୁ ଏବଂ ମିଛ କେଶରେ ଫସାଇ ତୁମକୁ ଜେଲ ପଠାଇବୁ । ତୁମକୁ ବାଡେଇ ଦୁନିଆରୁ ଲିଭାଇଦେବୁ । ଯେମିତି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କାମ କରିବନି ।''


ଗୁଲୁଆ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2023ରେ ଗୁଲୁଆ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ୮ ବର୍ଷର ଡେଟ କରିବା ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୁଲୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜଣେ କମେଡିଆନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ । 2023ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଗୁଲୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ଓଡିଆ କମେଡିଆନ ଗୁଲୁଆ
ODIA COMEDIAN GULUA
GULUA WIFE BARSHA
BARSHA HARASSMENT ALLEGES ON GULUA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.