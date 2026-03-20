ETV Bharat / entertainment

ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଣଦେଖା; ସବୁ ହଲରୁ ହଟିଲା 'ବର ବଧୂ', ଓଲିଉଡ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ହାଉସଫୁଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ଶୋ'। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ହଲରୁ ହଟାଇଦିଆଯାଇଛି ସେ ବି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ କଳାକାର।

'Bara badhu' removed from all theatres for Hindi cinema
ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଣଦେଖା; ସବୁ ହଲରୁ ହଟିଲା 'ବର ବଧୂ'
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଲିଉଡ ପାଇଁ ଓଲିଉଡକୁ ଅଣଦେଖା । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ହଲରୁ ହଟାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ସହ ପ୍ରତିଟି ଶୋ' ହାଉସଫୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ହଲରୁ ହଟାଇଦିଆଯାଇଛି । ହଲରୁ ହଟିବାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ସହ ପୁରା ଟିମ । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଆସୁ ବା ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବି ହଲ୍ ମିଳୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ।

'Bara badhu' team reaction (ETV Bharat Odisha)

ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଅଫ ସିଜିନରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚିକି ରଖି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି 'ବର ବଧୂ' ପରି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଭଲପାଇ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଟି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହଲରେ ଚାଲିବା ସହ ୫ ସପ୍ତାହରେ ବି ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା । ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ହଲରୁ ହଟାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ହଲରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା । ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ନିରାଶ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସୁଯୋଗକୁ ମାରିଦେଇଛି ।''

ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବଡ ବଜେଟର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଚାଲୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ନକରି ଆମକୁ ବି କିଛି ହଲ୍ ମିଳୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର ବଧୂ ପରି ଏକ ଭଲ ଓ ପରିବାରବାଦ ର ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ । ଧୁରନ୍ଧର ଏକ ଆଡ଼ଲଟ ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସିନେମା ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ । ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ସହ ଇଦ ବି ଆସୁଛି । ଅଭିଭାବକ ଫାଙ୍କା ହେବା ସହ ଉତ୍ସବର ଆଢୁଆଲରେ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ଭିଡ ବଢ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଏହାକୁ ହଲରୁ ହଟାଗଲା । ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭଲ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବା ମାତୃଭାଷାର ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଲ ମିଳୁ। ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ ।

ଟିମ୍ ଙ୍କ କହିବାନୁସାର, ''କପି କଲଚର ହେଉ ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଶୀଳନର ଅଭାବ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବା କମ ବଜେଟ ହେଉ ଏଭଳି କିଛି କାରଣକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତାର ଗୁଣବତା ହରାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଲ ରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିଲେ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା ଓ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ଭଲ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହୋଇ ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଫେରିଛି ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସିନେମା ବୋଲି ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ସେମିତି ଏକ ଫିଲ୍ମ ବର ବଧୂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଏଭଳି ବିମୁଖ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ । ଆଉ ଭଲ ସିନେମା ଭାବେ ଆଦୃତ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ହଲରେ ବଲିଉଡ ସହ ତୁଳନା ନୁହେଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଓ ନିଜ ଚଳଚିତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ହଲ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।''


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BARA BADHU
ODIA FILM INDUSTRY
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ବର ବଧୂ
BARA BADHU REMOVE THREATRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.