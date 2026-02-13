ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ' ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଗାଁ ମାଟିର ନିଛକ କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବରବଧୂ' ଆଜି ରିଲିଜ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକ ସମେତ ଫିଲ୍ମ ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ।
Published : February 13, 2026 at 5:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ଵାତୀ ସିନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ'ର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଯାଇଛି । ସିନେମାର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଶୋ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲରେ ହେବ ରିଲିଜ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମଟି କଳାକାର ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୟ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଓ ଦର୍ଶକ ।
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ
ଗାଁ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ‘ବର ବଧୂ’ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶୋ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପୁଣି ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ, ସଂଘର୍ଷ ,ମନାମାଳିନ୍ୟ, ରାଗ ଭକି ଖାତା ମିଠା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସାମ୍ନା କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ।
ଅନେକ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁ ମାଟି ବାସ୍ନାର ଓ ଗାଁ କଥାକୁ ଏଥିରେ ନିଛକ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟିମ୍ ଭେଟିଦେଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ । ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଅଭିନୟ ସହ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିବାନୀ ବେଶ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଛି ଏବଂ ଓଲିଉଡ ପୁଣିଥରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
'ବର ବଧୂ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିଛି । ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ପୁରା ପାରିବାରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ ।
