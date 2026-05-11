ବାଫଟା ଟିଭି ପୁରସ୍କାର 2026: "ଆଡୋଲେସେନ୍ସ" ଓୱେନ୍ କୁପର୍ ପୁଣି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ଓଭେନ୍ କୁପର୍ "ଆଡୋଲେସେନ୍ସ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ବାଫଟା ଟିଭି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଏ ମାରିଲେ ବାଜି ? ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 12:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଏବଂ ଆମାଣ୍ଡାଲାଣ୍ଡ 2026 ବାଫଟା ଟିଭି ପୁରସ୍କାରରେ ବଡ଼ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମାରୋହ 10 ମେ ରେ ଲଣ୍ଡନର ସାଉଥବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟରର ରୟାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ଓୱେନ୍ କୁପର୍ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ ଜେମି ମିଲରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ବାଫଟା ଟିଭି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।
କୁପରଙ୍କ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। 16 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଜେମିର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି । "ଆଡୋଲେସେନ୍ସ" ଗତ ମାସରେ ବାଫ୍ଟା ଟିଭି କ୍ରାଫ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିସାରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସିଜିନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କରିଛି ।
କୁପର ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏକ ଏମି ପୁରସ୍କାର, ଏକ ଗୋଲଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍, ଏକ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର, ଏକ ଗୋଥାମ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । "ଆଡୋଲେସେନ୍ସ" ରେ ଜେମିଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରାହାମ୍ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରେମାର୍କୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସମାରୋହକୁ ଅଭିନେତା-କମେଡିଆନ ଗ୍ରେଗ୍ ଡେଭିସ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଭେରାନ୍ସ ଷ୍ଟାର ଆଡାମ ସ୍କଟ, ଦ ଷ୍ଟୁଡିଓର ସେଥ୍ ରୋଗାନ୍ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟ୍ରେଟର୍ସ ବିଜେତା ଆଲାନ୍ କାର୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଡେମ୍ ମେରୀ ବେରୀଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର "ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ" ପାଇଁ ବାଫ୍ଟା ଫେଲୋସିପ୍ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଇସଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର "ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ" ପାଇଁ ବାଫଟା ଟେଲିଭିଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନର୍ଗିସ୍ ରାଶିଦି "ପ୍ରିଜନର 951" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିତିଥିଲେ ।
2026 ବାଫଟା ଟିଭି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
- ଡ୍ରାମା ସିରିଜ- କୋଡ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ
- ଲିମିଟେଡ ସିରିଜ- ଆଡୋଲେସେନ୍ସ
- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ - ଦ ଷ୍ଟୁଡିଓ
- ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀ - ନାର୍ଗେସ୍ ରାଶିଦି (ପ୍ରିଜନର 951)
- ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା - ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରାହାମ୍ (ଆଡୋଲେସେନ୍ସ)
- କମେଡି ଅଭିନେତା - ଷ୍ଟିଭ କୁଗାନ୍ (ହାଉ ଆର ୟୁ? ଇଟ୍ସ ଆଲାନ୍ ପାର୍ଟ୍ରିଜ୍)
- କମେଡି ଅଭିନେତ୍ରୀ - କ୍ୟାଥରିନ ପାର୍କିନ୍ସନ (ହେୟାର ୱି ଗୋ)
- ସହ ଅଭିନେତା - ଓୱେନ୍ କୁପର (ଆଡୋଲେସେନ୍ସ)
- ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ - କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରେମାର୍କୋ (ଆଡୋଲେସେନ୍ସ)
- ମନୋରଞ୍ଜନ - ଲାଷ୍ଟ ଓ୍ଵାନ୍ ଲାଫିଂ ୟୁକେ
- ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନ - ବବ୍ ମୋର୍ଟିମର (ଲାଷ୍ଟ ଓ୍ଵାନ୍ ଲାଫିଂ ୟୁକେ)
- ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କମେଡି - ଆମାଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ
- ରିଆଲିଟି - ଦି ସେଲିବ୍ରିଟି ଟ୍ରାଇଟର୍ସ
- ବିଶେଷଜ୍ଞ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ - ସାଇମନ୍ ସ୍କାମା: ଦ ରୋଡ୍ ଟୁ ଅସ୍ୱିଟ୍ଜ
- କରେଣ୍ଟ ଆଫାୟର୍ସ - ଗାଜା: ଡକ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଆଟାକ୍
- ସର୍ଟ ଫମ୍ - ହସଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍
- ଫାଚ୍ୟୁଆଲ ମନୋରଞ୍ଜନ - ଗୋ ବ୍ୟାକ ଟୁ ୱେର ଆର ୟୁ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍
- ଫାଚ୍ୟୁଆଲ ଧାରାବାହିକ - ସି ନୋ ଇଭିଲ୍
- ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କଭରେଜ୍ - VE ଡେ 80: ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ ଟୁ ରିମେମ୍ୱର
- ନ୍ୟୁଜ କଭରେଜ୍ - ଚ୍ୟାନେଲ 4 ସମାଚାର: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ: ଦ ଟ୍ୱଲ୍ ଡେ ୱାର୍
- ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ - ଗ୍ରେନଫେଲ୍: ଅନକଭରଡ୍
- ସୋପ୍ - ଇଷ୍ଟଏଣ୍ଡର୍ସ
- କ୍ରୀଡା କଭରେଜ୍ - UEFA ୱୁମେନ୍ସ ୟୁରୋ 2025
- ଡେ ଟାଇମ୍ - ସ୍କାମ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର
- ଚିଲେଡ୍ରେନ୍ସ ନନ-ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ - ୱାର୍ଲ୍ଡ.ୱାର୍.ମି
- ଚିଲେଡ୍ରେନ୍ସ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ - କ୍ରୋଙ୍ଗଟନ୍
- ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ସେଲିବ୍ରିଟି ଟ୍ରେଇଟର୍ସ: ଆଲାନ୍ କାର୍ ୱିନ୍ସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ