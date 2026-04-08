ETV Bharat / entertainment

'ଟଟିରି' ଗୀତ ବିବାଦ; ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବାଦଶାହା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

'ଟଟିରି' ବିବାଦ ନେଇ ରାପର୍ ବାଦଶାହା ଆଜି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ସେ କମିଶନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ।

TATEEREE SONG CONTROVERSY
TATEEREE SONG CONTROVERSY (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 8, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର-ଗାୟକ ବାଦଶାଙ୍କ ଗୀତ 'ଟଟିରି' ଗୀତ ବିବାଦ । ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ଏକ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଓରଫ ବାଦଶାହା, ଜୋବାନ ସାନ୍ଧୁ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ), ମହାବୀର ସିଂ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ଏବଂ ହିତେନ (ପ୍ରଯୋଜକ) ସହ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାହତକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ତାତିରି" ଗୀତର ଗୀତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଶାଳୀନତା ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୋବାନ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ମହାବୀର ସିଂ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ହିତେନଙ୍କ ସହିତ ବାଦଶାହା ଏକ ଲିଖିତ, ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସମାଜ ଉପରେ ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ।

କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ବାଦଶାହା କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମହିଳା ଏବଂ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବି । ମୁଁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବି ନାହିଁ।" କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଦଶାହା 50 ଜଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଗୀତ ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଶୁଣାଣି ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଓକିଲ ଅକ୍ଷୟ ଦହିଆ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବାଦଶାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅତି କମରେ 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବୁ ।"

ଅକ୍ଷୟ ଦହିୟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକାଶନର ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ । ଏହା ମହିଳା କିମ୍ବା ସମାଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା । ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କାମ ଜାରି ରଖିବୁ । ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BADSHAH SONG CONTROVERSY
BADSHAH
ବାଦଶାହା
ଟଟିରି ଗୀତ ବିବାଦ
TATEEREE SONG CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.