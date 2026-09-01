ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବାଦଶାହା, ଏବେ କଲେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା
ଭାଙ୍ଗିଲା ସମ୍ପର୍କ । ଅଲଗା ହେଲେ ଇଶା ରିଖି ଓ ବାଦଶାହା । ବିବାହର 5 ମାସ ପରେ ଦେଲେ ଛାଡପତ୍ର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 10:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଗାୟକ ବାଦଶାହ ଇଶା ରିଖିଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବାଦଶାହା ଏହି ବିବାହ ନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କରିନଥିଲେ । ଏବେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଦଶାହା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇଶା ରିଖି ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପର ସହ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ଏହା ଆମର ଏକମାତ୍ର ବିବୃତ୍ତି ହେବ । ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ କରା ନ ଯାଉ ।''
ପୂର୍ବରୁ ବି ବାଦଶାହାଙ୍କ ହୋଇସାରିଛି ଛାଡପତ୍ର
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବାଦଶାହା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଜାସ୍ମିନ୍ ମାସିହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏକ କନ୍ୟା, ଜାସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ମାସିହ ସିଂଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ବାଦଶାହା ଏବଂ ଜାସ୍ମିନ୍ ମାସିହ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ, ଜେସାମି ଗ୍ରେସ୍ ମସିହ ସିଂଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିତ ଭାବେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଛାଡପତ୍ରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାଦଶାହା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଦଶାହା ଏବଂ ଇଶା ରିଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ହଠାତ୍ ବିବାହ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଈଶା ରିଖି କିଏ ?
ଈଶା ରିଖି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ । ସେ ସିପ୍ପି ଗିଲଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ "ଜଟ୍ ବୟଜ୍ ପୁଟ୍ ଜଟ୍ଟାନ୍ ଦେ" ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମରିନ୍ଦର ଗିଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ହାପି ଗୋ ଲକି" ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶା ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ ରେ "ମେରେ ୟାର କମନେ" ଏବଂ "ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ଜଟ୍" ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'
ଇଶା ରିଖି କିଏ ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ରାପର୍-ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା, ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ