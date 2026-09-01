ETV Bharat / entertainment

ହାନିଆ ଆମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦଶାହା ଓ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ! ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି

ବାଦଶାହା ଏବଂ ଇଶା ରିଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ।

BADSHAH AND ISHA RIKHI DIVORCE
BADSHAH AND ISHA RIKHI DIVORCE (Photo: ANI/ IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 4:44 PM IST

|

Updated : September 1, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ସମ୍ପର୍କ । ବିବାହର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ, ରାପର୍ ଈଶା ରିଖିଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଦଶାହା ଏବଂ ଈଶା ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ, ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ହେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେବା ପୋଷ୍ଟରେ, ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖିଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ନେଟିଜେନମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।

BADSHAH AND ISHA RIKHI POST
BADSHAH AND ISHA RIKHI POST (INSTAGRAM)

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିବାହ ପରେ ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଶେଷରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ, ବାଦଶାହା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ବିବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ଈଶା ରିଖି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସମାନ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେବା ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖିଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାପର୍‌ଙ୍କ ବିବାହ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖି ବିବାହର ମାତ୍ର ୫ ମାସ ପରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ?" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି ବିବାହ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁନାହିଁ ? ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପଛରେ ହାନିଆ ଆମୀର ହିଁ କାରଣ ? ବାଦଶାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାନିଆଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି ?" ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି? ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ବାଦଶାହା ଏବଂ ରିଖି କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ?

ରାପର୍ ବାଦଶାହା ଏବଂ ଇଶା ରିଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ବାଦଶାହ 'ତିତିରି' ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଥିଲେ । 'ତିତିରି' ରାପର୍ ଙ୍କ ଏକ ଗୀତ ଥିଲା ଯାହାର ଗୀତର ଗୀତ ଏବଂ ସିନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବାଦଶାହା, ଏବେ କଲେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା

ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'

ଇଶା ରିଖି କିଏ ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ରାପର୍-ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା, ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : September 1, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

BADSHAH
ISHA RIKHI
HANIA AAMIR
ବାଦଶାହା ଇଶା ରିଖି ଛାଡପତ୍ର
BADSHAH AND ISHA RIKHI DIVORCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.