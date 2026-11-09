ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ପାଳିଲେ ଦୀପାବଳି; ନଜର ଆସିଲେନି ବିଗ୍ ବି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି
ନବ୍ୟା ନବେଲି ନନ୍ଦା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।ଏଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେଉଁଠି ? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତୁଣୀ ନବ୍ୟା ନବେଲି ନନ୍ଦା ଏହି ଉତ୍ସବର କିଛି ଝଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଏହି ଦୀପାବଳି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି ।
ନବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦା ଏବଂ ମା’ ଶ୍ୱେତା ନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଏହି ଝଲକରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ନବ୍ୟା ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଆଲୋକ ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଦୀପାବଳିର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେହୁଏ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିଜାଇନର୍ ମନୀଷ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦୀପାବଳି ପାର୍ଟିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଆସୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆସିଲେ, ଏକାଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେବା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବାରର ଦୀପାବଳି ଫଟୋରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
ତଥାପି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଏକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ । 84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ଆଇକନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉପହାରର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉପହାର ମିଳିଛି ଯେ ସେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସରିଯାଉଛି । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଖୁସି ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଷୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଧାଡି ସହିତ ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଶେଷ କଲେ, ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦଂଶନକୁ ଧରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ତୋଷ ବାଛିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ, 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ୧୮' (KBC 18) ର ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବିରତି ପୂର୍ବରୁ, ଅମିତାଭ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ (ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି) ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର KBC ଏପିସୋଡର ସୁଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୋନି ଚ୍ୟାନେଲ୍ KBC ର ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଣି ସେଟକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରୁ KBC ର ନୂତନ ଏପିସୋଡଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସାରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।