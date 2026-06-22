ETV Bharat / entertainment

'ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ' ଟ୍ରେଲର; ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ 'ହିଟ୍ ମହିଳା' ଭୂମିକାରେ ହୁମା କୁରେଶୀ, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଆଲଫା' ସହ ଟକ୍କର

ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ 'ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଏଥିରେ ସେ ଜଣେ ମୂକ-ବଧିର ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

BABY DO DIE DO TRAILER
BABY DO DIE DO TRAILER (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୨ରେ ଆଗାମୀ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ଗୁପ୍ତ କଥା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ହୁମା କୁରେଶୀଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ମହିଳା ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

'ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ' ଟ୍ରେଲରଟି ହୁମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ବେବିକୁ ପରିଚିତ କରାଏ - ଜଣେ ବଧିର-ମୁକ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ନୀରବତା ପଛରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି । ଏକ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଏପରି ଦୁନିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆଣିଥାଏ । ଟ୍ରେଲରରେ ହୁମା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସଂଳାପ ଅପେକ୍ଷା ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ତୀବ୍ର ମୁକାବିଲା, ରହସ୍ୟମୟ ମିଶନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ।

ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହୁମା କହିଛନ୍ତି, "ବେବି ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଯାହା ମୁଁ ଆଶା କରି ନଥିଲି । ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କେତେକ ସମୟରେ, ସଂଳାପର ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା । ମୁଁ କେବଳ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅନୁମାନ ନକରି ଥିଏଟରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଇଲି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୁହେଁ ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ତର ଅଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଦର୍ଶକ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ମଜା ନେବେ ।" ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ।

ନଚିକେତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହୁମା କୁରେଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାକିବ ସଲିମଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ 'ସଲିମ୍ ସିବ୍ଲିଂସ୍' ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଯୋଜନା । ହୁମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ସିକନ୍ଦର ଖେର, ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ, ରଚିତ ସିଂହ, ବିଦ୍ୟା ମାଲଭାଡେ, ମାରୁଧା ଶେଖାୱତ, ଅରୁଣ କୁଶୱାହ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ମଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଜୁଲାଇ ୩, ୨୦୨୬ ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି - ସେହି ଦିନ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଶରଭରୀ ଅଭିନୀତ ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର ମଧ୍ୟ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମହିଳା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରଳ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ଅନଲାଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏକ ଅପାରମ୍ପରିକ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷ ବାଛିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପିତୃ ଦିବସରେ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଘୁଞ୍ଚିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍; 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ଦେବନି ଟକ୍କର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାରଣ

'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର; ନତାଲି ବର୍ନ ନୁହଁ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ୟଶ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BABY DO DIE DO
HUMA QURESHI
ହୁମା କୁରେଶୀ
ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ ଟ୍ରେଲର
BABY DO DIE DO TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.