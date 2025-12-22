ବକ୍ସ ଅଫିସ ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ଧମାକା କରିବ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', ଏହି ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ଓଲିଉଡ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିବା 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 7:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' କେବଳ ଯେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିନଥିଲା ବରଂ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ରିମେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ 50ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ସହ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏହାର ଗୀତ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଥିଏଟର ଧମାକା ପରେ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଘରେ ବସି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ତେବେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'
ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ 'aao nxt' ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ aao nxt ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଅଛି, ''ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହରର ଫିଲ୍ମ- 'ବୋଉ ବଟୁ ଭୁଟା' ସହ ପୂର୍ବ ପରି ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ଅଭିନୀତ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବ । ୨୬ ଡିସେମ୍ବରରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେଉଛି କେବଳ AAO NXT ରେ । ଯଦି ଆପଣ ସାହସ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ।''
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଚଳିତ ଜୁନ 12 (ରଜ) ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମ 50ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିଏଟରରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ୫ ଏବଂ ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ (20.1)କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏଥିସହ ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଫିଲ୍ମର କରିବେ ରିମେକ୍ ।
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ନିବେଦିତ ତଥା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'। ଏଥିରେ ବାବୁସାନ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଓ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ' ଗାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, କେକେ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର । କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମ. ଇମ୍ରାନ । ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଏହାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ।
