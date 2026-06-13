ETV Bharat / entertainment

ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ବାବୁସାନ, ଏହି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଘୋଷଣା

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି । ଏଥର ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ କରିବେ ଫିଲ୍ମ ।

Babushaan Mohanty New Mythological Film Coming With Ashutosh Rana
ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି (Photo: IANS/ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓଲିଉଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି । କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ନିକଟ 2025ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ମଧ୍ୟ ରିମେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ନଜର ଆସିବେ ।

ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ ଫିଲ୍ମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ 'ପରବ' ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ ।

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ନିବେଦିତ ତଥା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'। ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ (20.1)କୋଟି ଆୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏଥିରେ ବାବୁସାନ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ' ଗାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, କେକେ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର । କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମ. ଇମ୍ରାନ । ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଏହାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଡିଓପି ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଜେନା । ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ ଏହାର ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ; ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବାବୁସାନ, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦମନ'କୁ 3ବର୍ଷ: ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ବାବୁସାନ-ନିର୍ମାତା, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ 'ଓଲିଉଡ ପାଇଁ eye-opener...'

କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍

TAGGED:

BABUSHAAN MOHANTY
ASHUTOSH RANA
BABUSHAAN MOHANTY NEW FILM
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି
BABUSHAAN WITH ASHUTOSH RANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.