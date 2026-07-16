ରଥଯାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କଲେ ବାବୁସାନ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଘୋଷଣା । ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 5:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପୁଣି ପରଦାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ । ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର କଲେ ଘୋଷଣା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅହିଂସା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ । ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆସି ନଥାନ୍ତି । କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ଉଠିଥାନ୍ତି । ଏକ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ।'' ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଫାର୍ସା ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ବାବୁସାନ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଟାଇଟଲ୍ ଟିଜର୍ ।
ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ପୁରା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଫୁଲ ଦମ୍ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା । ଆମର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଫେରିବା ଦେଖି ଆମ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମହାନ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାଗତ, ବାବୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ।
ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ହିଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ତୃପ୍ତୀ ଶତପଥି ଓ ସୋନିଆ ଦୁବେ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।