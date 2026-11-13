ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ; ବାବୁସାନଙ୍କ ମୁଭି ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା, ହାତ ମିଳାଇଲେ କରଣ ଜୋହର
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନବଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା । 'ନବରୂପ' ସହ କରିବେ ଧମାକା । ରିଲିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 5:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା (ଜୁଲାଇ 16)ରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିଜ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାବୁସାନ । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ସହ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'ନବରୂପ' ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ।
ବାବୁସାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ । ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ NAVRUP (ନବରୂପ) । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, 'ବାବୁଶାନ ଫିଲ୍ମସ୍' ଏବଂ 'ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ନୋଭେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ' ସହ 'ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତରକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ବାବୁସାନ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ପଛ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଫାର୍ଶା ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ‘ନବରୂପ'୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲ୍ର ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି । ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।''
ଏହି ଦିନ 3ଟି ଭାଷାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
୨୦୨୭ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ‘ନବରୂପ’ । କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିତରଣ କରାଯିବ । ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେବ । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
‘ନବରୂପ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ନୋଭେଲ ଭେଞ୍ଚର୍ ଓ ବାବୁଶାନ୍ ଫିଲ୍ମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଓ ସୋନିଆ ଦୁବେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିତରଣ କରାଯିବ । ୩ଟି ଭାଷାରେ ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କଲେ ବାବୁସାନ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ବାବୁସାନ, ଏହି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର