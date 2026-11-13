ETV Bharat / entertainment

ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ; ବାବୁସାନଙ୍କ ମୁଭି ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା, ହାତ ମିଳାଇଲେ କରଣ ଜୋହର

ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନବଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା । 'ନବରୂପ' ସହ କରିବେ ଧମାକା । ରିଲିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ।

babushaan mohanty film title Navrup announced karan johars dharma production worldwide release
babushaan mohanty film title Navrup announced karan johars dharma production worldwide release (Photo: IANS/FILM POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା (ଜୁଲାଇ 16)ରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିଜ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାବୁସାନ । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ସହ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'ନବରୂପ' ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ।

ବାବୁସାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ । ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ NAVRUP (ନବରୂପ) । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, 'ବାବୁଶାନ ଫିଲ୍ମସ୍' ଏବଂ 'ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ନୋଭେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ' ସହ 'ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତରକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ବାବୁସାନ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ପଛ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଫାର୍ଶା ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାଳଜୟୀ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ‘ନବରୂପ'୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲ୍‌ର ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି । ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।''

babushaan mohanty post
babushaan mohanty post (instagram)

ଏହି ଦିନ 3ଟି ଭାଷାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

୨୦୨୭ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ‘ନବରୂପ’ । କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିତରଣ କରାଯିବ । ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେବ । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

‘ନବରୂପ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ନୋଭେଲ ଭେଞ୍ଚର୍ ଓ ବାବୁଶାନ୍ ଫିଲ୍ମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଓ ସୋନିଆ ଦୁବେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିତରଣ କରାଯିବ । ୩ଟି ଭାଷାରେ ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କଲେ ବାବୁସାନ, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍

ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ବାବୁସାନ, ଏହି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଘୋଷଣା

କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BABUSHAAN MOHANTY NEW FILM NAVRUP
NAVRUP WORLDWIDE RELEASE DATE
BABUSHAAN MOHANTY WITH KARAN JOHAR
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ନବରୂପ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.