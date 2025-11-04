ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ' କ୍ରେଜ, 4ଦିନରେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ
ମନ ଜିତୁଛି ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍' । ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ 4 ଦିନରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 12:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସ, ରାଣା ଦଗ୍ଗୁବତୀ, ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଅଭିନୀତ ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍' ସପ୍ତାହିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ସିନେମାଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଏହା ଏବେ ଭାରତରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର (ଦିନ 4) ରେ 1.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 26 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦିଓ ଏହା ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏକ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ, ପୁନଃ-ରିଲିଜ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି ।
'ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ' କଲେକ୍ସନ
ଗୁରୁବାର ପ୍ରିମିୟରରୁ ଫିଲ୍ମଟି ୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓପନିଂ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, ୯.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ୭.୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୧.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଶନିବାର, ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ ୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ଯାହା ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା । ରବିବାର, ସିନେମାଟି ୬.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସ୍ମୃତି ଫ୍ୟାନ୍ସଙେକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୨୪.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୩୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସୋମବାରର ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହର ଦର୍ଶକ ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ୧.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ଆୟ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
#Baahubali is an emotion brought to life on the grandest screen.— Baahubali (@BaahubaliMovie) November 2, 2025
Experience The Epic in @IMAX🙌
In Cinemas Now#BaahubaliTheEpic pic.twitter.com/sKGSi8069u
ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟି ବାହୁବଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା-44 ମିନିଟ୍ ସହ ଏକ କଟ୍ ଡାଉନ୍ ସଂସ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିମାଷ୍ଟରରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାକୁ BookMyShow ରେ 9.7-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ "ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
9.7 ⭐ on @bookmyshow!#BaahubaliTheEpic is conquering hearts across every language and region! 🔥❤️🔥— Baahubali (@BaahubaliMovie) November 3, 2025
Experience this rebirth of a phenomenon. In cinemas now! pic.twitter.com/7V7NAHkwI0
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ରିଲିଜ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍'; ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲାଣି ରେକର୍ଡ, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
Congratulations to #ISRO on the successful launch of the heaviest communication satellite CMS-03 today! A proud moment for India showcasing our technological strength and self-reliance in space exploration. Onwards and upwards! 🇮🇳🚀— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 2, 2025
Our entire Baahubali team is elated as @ISRO… pic.twitter.com/Ppcso76Mmu
ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସଏସ ରାଜମୌଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ବର ଜାତୀୟ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ,'' CMS-03 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ISROକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆକାର ପାଇଁ ସ୍ନେହରେ 'ବାହୁବଳୀ' କୁହାଯାଏ । "ଆମର ସମଗ୍ର ବାହୁବଳୀ ଟିମ୍ @ISRO ଦ୍ୱାରା ଏହି ରକେଟର ଭାରୀପଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେତୁ 'ବାହୁବଳୀ' ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ । ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ