ETV Bharat / entertainment

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ' କ୍ରେଜ, 4ଦିନରେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ

ମନ ଜିତୁଛି ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍' । ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ 4 ଦିନରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି ।

BAAHUBALI THE EPIC BOX OFFICE
BAAHUBALI THE EPIC BOX OFFICE (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସ, ରାଣା ଦଗ୍ଗୁବତୀ, ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଅଭିନୀତ ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍' ସପ୍ତାହିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ସିନେମାଘରକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଏହା ଏବେ ଭାରତରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର (ଦିନ 4) ରେ 1.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 26 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦିଓ ଏହା ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏକ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ, ପୁନଃ-ରିଲିଜ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି ।

'ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ' କଲେକ୍ସନ

ଗୁରୁବାର ପ୍ରିମିୟରରୁ ଫିଲ୍ମଟି ୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓପନିଂ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, ୯.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ୭.୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୧.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଶନିବାର, ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ ୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ​​ଯାହା ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା । ରବିବାର, ସିନେମାଟି ୬.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସ୍ମୃତି ଫ୍ୟାନ୍ସଙେକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୨୪.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୩୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସୋମବାରର ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହର ଦର୍ଶକ ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ୧.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ଆୟ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟି ବାହୁବଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା-44 ମିନିଟ୍ ସହ ଏକ କଟ୍ ଡାଉନ୍ ସଂସ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିମାଷ୍ଟରରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାକୁ BookMyShow ରେ 9.7-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ "ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ରିଲିଜ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍'; ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲାଣି ରେକର୍ଡ, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି

ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସଏସ ରାଜମୌଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ବର ଜାତୀୟ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ,'' CMS-03 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ISROକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆକାର ପାଇଁ ସ୍ନେହରେ 'ବାହୁବଳୀ' କୁହାଯାଏ । "ଆମର ସମଗ୍ର ବାହୁବଳୀ ଟିମ୍ @ISRO ଦ୍ୱାରା ଏହି ରକେଟର ଭାରୀପଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେତୁ 'ବାହୁବଳୀ' ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ । ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BAAHUBALI THE EPIC
SS RAJAMOULI
ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ କଲେକ୍ସନ
ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ
BAAHUBALI THE EPIC BOX OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.