ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରୁ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ, ୧୩ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅରରେ କେତେଥର ବୃଦ୍ଧି କଲେଣି ଫିସ୍ ? ଅଭିନେତାଙ୍କ ଖୁଲାସା

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ସଫଳ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ଦେବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି ମୋଟା ଫିସ୍ । ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସେ।

AYUSHMANN KHURRANA FEE
AYUSHMANN KHURRANA FEE (PHOTO: ANI)
November 1, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ "ବିକି ଡୋନର" ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମରୁ ଫିଲ୍ମ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜି, ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ଏ-ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ । ସେ ଏବେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ତେବେ କେମିତି ପାଇଲେ ସଫଳତା ଏବଂ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲା ଲକି ଚାମ୍ । ସେନେଇ ଅଭିନେତା ନିଜ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ?

ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ୧୩ ବର୍ଷର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅରରେ କେତେ ଥର ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଧାରଣା ରଖିନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ କଳାତ୍ମକ । ମୁଁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ।''

ଏହି ଫିଲ୍ମ ବନିଥିଲା ଲକି ଚାମ୍

କିନ୍ତୁ 'ଅନ୍ଧାଧୁନ୍' ହିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ମୋତେ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଚୀନରେ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟାକ୍-ଏଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଅଧୀନରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏକ ସ୍ଥିର ଫିସ୍ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଭିନେତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଲାଭର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ବଲିଉଡର 3 ଖାନ, ଶାହeରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ, ଏହି ଡିଲ୍ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି ।

ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ 'ଅନ୍ଧାଧୁନ' ଥିଲା ଲକି ଚାମ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ସଫଳତାର ସିଢି ଚଢିଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଆୟୁଷ୍ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ମାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେବେବି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ, ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି । ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅନୁକୂଳ ଅଭିନେତା । ମୁଁ କେବେବି ମୋର ହାର ମାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି କରେ ନାହିଁ । ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ କାମ କରିବା । ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ, ତେବେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସନମ ତେରୀ କସମ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', ଏତିକି କମାଇଲା 'ଥାମା'

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ

"ବିକି ଡୋନର" ପରେ ସେ "ଦମ୍ ଲଗା କେ ହୈଶା," "ବଧାଇ ହୋ," "ଆର୍ଟିକାଲ ୧୫," "ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ," "ବାଲା," ଏବଂ "ଶୁଭ ମଙ୍ଗଲ ଜ୍ୟାଦା ସାବଧାନ" ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ "ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

