'ଆୱାରାପନ ୨' ଟ୍ରେଲର: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମରିବା-ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଆୱାରାପନ'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ୧୯ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଟ୍ରେଲର । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 1:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏବଂ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଆୱାରାପନ 2' ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା 5 ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁୟାୟୀ, ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
'ଆୱାରାପନ 2' ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
1.25 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲରରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶବାନା ଆଜମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର, ଖଳନାୟକ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ସିକ୍ସ-ପ୍ୟାକ୍ ଆବସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏବଂ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଗୋଟିଏ ସିନରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମୋର ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି; ଏହା ଏକ ଋଣ ଯାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ।" ଟ୍ରେଲରରେ ଶବାନା ଆଜମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରେଲରରେ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଶେଷ ଭଟ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଥିବା ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ 'ଆୱାରାପନ 2'ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ କେବେ ବି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଫିଲ୍ମକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଆୱାରାପନ 2'
ନୀତିନ କକ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଆୱାରାପନ 2' ରେ ଇମରାନ ହାସମି ଶିବମ୍ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭୂମିକା ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । 'ଆୱାରାପନ 2' ସିକ୍ୱେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିଶା ପଟାନି, ଶବାନା ଆଜମି, ସୁବିନ୍ଦର ଭିକି, ବିଜୟନ୍ତ କୋହଲି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାୱଲ ଏବଂ ଅତୁଲ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନା, ଆୱାରାପାନ 2, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଆୱାରାପନ 2' ଟିଜର ରିଲିଜ; 'ଶିବମ' ସହ ଇମ୍ରାନଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି
'ଡନ ୩'ରେ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଆସିବେ ନଜର !
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ