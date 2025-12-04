ETV Bharat / entertainment

ପରଲୋକରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏଭିଏମ୍ ସରବନନ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରଯୋଜକ ଏଭିଏମ୍ ସରବନନଙ୍କ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

AVM SARAVANAN PASSES AWAY
ପରଲୋକରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏଭିଏମ୍ ସରବନନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 5:10 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାମିଲ ନିର୍ମାତା ଏଭିଏମ୍ ସରବନନ । ବୟସଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 86 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

AVM ସରବନନ କିଛି ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ସେ ସକାଳ 5:30 ରେ ଚେନ୍ନାଇର AVM ଷ୍ଟୁଡିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ । ସେ ସର୍ବଦା ହ୍ୱାଇଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଥିଲା । ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ସିନେମାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଯଦି ସେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ 'ଆପ୍ପାଚି' ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ।"

ଅଭିନେତା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର କହିଥିଲେ, "ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି, ସେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ମୁଁ AVM ସହିତ ନଅଟି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲି । ସମସ୍ତ ନଅଟି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସରବନନ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲେ ।"

ରଜନୀକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "୧୯୮୦ ଦଶକରେ, 'ମୁରାଟ୍ଟୁ କଲାଇ' ଥିଲା । ତାମିଲରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୦ ଦଶକରେ, 'ଶିବାଜୀ' ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, ସେ ୨୦୨୦ ଦଶକରେ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ । ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ ।" ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ସାରାବନନ୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ AVM ବ୍ୟାନରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ସିନେମା ଗଠନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲା । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାମିଲ ସିନେମାର ଏହି ଦିବଂଗତ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

