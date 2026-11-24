ରାମାୟଣର ଗତିକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ଡୁମ୍ସ ଡେ, ଭାରତରେ ପ୍ରି-ସେଲ୍ରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକେଟ ବୁକ୍
ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଭାରତରେ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ୨୩ ଦିନ ବାକିଥିବାବେଳେ, ଏହା 'ରାମାୟଣ' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
Published : November 24, 2026 at 10:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମାର୍ଭେଲ୍ସ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସ ଡେ' ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଦିନ କମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାର୍ବଲ କମିକ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଆଉ 23 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହାକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରତରେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ତୀବ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ରାମାୟଣ' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' (Dhurandhar 2: The Revenge) ସମେତ କିଛି ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ।
'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସଡେ' ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର୍ 'ସାକ୍ନିଲ୍କ' (Sacnilk) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସଡେ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଚାରି ଦିନର ଶୋ’ (show dates) ନିମନ୍ତେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୭.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ୪୯.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ୮୩ଟି ସହରର ୨୯୨ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ୮,୦୨୫ଟି ଶୋ’ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ହୋଇଛି; ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୪.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ୨୧.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ NCR ଆଗରେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୀର୍ଷରେ
'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସ୍ଡେ' (Avengers: Doomsday) କୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ସହର ଭିତ୍ତିକ ତାଲିକାରେ 'ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍' (NCR) ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୯.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ମୁମ୍ବାଇ ୯.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୮.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୧୩.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ୯.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୮.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ସଂଗ୍ରହର ୯୧% କେବଳ ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି । ସେହିପରି, ମୋଟ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରିର ୭୮% ଅଂଶ ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟି ସହରରୁ ମିଳିଛି ।
ପଛରେ ପଡିଲା 'ରାମାୟଣ' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨'
'ରାମାୟଣ' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' (Dhurandhar: The Revenge) ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, 'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସ୍ଡେ' ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଆଉ ୨୩ ଦିନ ବାକି ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି ।