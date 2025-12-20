ପରଦାରେ 'ଅବତାର 3', ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଡିସେମ୍ୱର 19ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ' । ଯାହା ଧୁରନ୍ଧରକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିଛି ଏତିକି କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 'Avatar: Fire and Ash' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପୂର୍ବ ଭାଗ ଭଳି ଦର୍ଶକ ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 'ଅବତାର 3' ପାଇଁ ଭାରତରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହଜ ହେଉ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ଅବତାର 3' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଅବତାର 3 ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଅବତାର 3' ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଧୁରନ୍ଧର ଠାରୁ କମ୍ । ଧୁରନ୍ଧର ଶୁକ୍ରବାର 22 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 'ଧୁରନ୍ଧର' 'ଅବତାର 3' ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଖରାପ କରିଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Avatar: Way of Water (ଅବତାର 2) 48.75 କୋଟି ଆୟ ଭାରତରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲା।
ଅବତାର 3 ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବତାର 3 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଏହା ଦୁଇ ଦିନରେ 43.1 ନିୟୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 18ଟି ଦେଶରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଆଉ 25ଟି ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଅବତାର 3 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଡେନମାର୍କ, ବେଲଜିୟମ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଚୀନରେ ରୋଜଗାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅବତାର 3 ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆନୁମାନିକ 153 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ପାଣ୍ଡୋରା ଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ନେଇଯାଏ, ତା’ପରେ ଅଗ୍ନି ପାଉଁଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଖିଦୃଶିଆ । ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜେମ୍ସ କାମେରନ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅବତାର ଦୁନିଆର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଭାରତରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ