'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା 'ଅବତାର 3', କମାଇଲା ମାତ୍ର ଏତିକି କୋଟି
ଭାରତରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଏପରି ସମୟରେ 'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆସ୍' ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର କେତେ କଲେକ୍ସନ, ଜାଣନ୍ତୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 12:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍" ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଭାରତରେ "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍" ରୋଜଗାର କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କାରଣ ଏହା ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି । "ଧୁରନ୍ଧର" ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି । ତଥାପି, "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍" ଭାରତରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍" ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
'ଅବତାର: 3' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍" ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍" ତୃତୀୟ ଦିନରେ 25 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି 19 କୋଟି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 22.25 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍"ର ଭାରତରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 66.25 କୋଟି ରହିଛି । ଏହା "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍"କୁ 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡେବ୍ୟୁ । "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍" ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 88 ମିଲିୟନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ 257 ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ
ସେପଟେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 218 କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 261.5 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । 15ତମ ଦିନରେ ଏହା ଭାରତରେ 23.70 ଓ 16ତମ ଦିନରେ 35.70 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ୧୬ ଦିନରେ ଭାରତରେ 538.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହିପରି ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଅବକତାର 3 ରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଅବତାର 3', ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ପୂର୍ବ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି ଅବତାର 3 କ୍ରେଜ
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "Avatar: Way of Water" ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ୧୩୪ ନିୟୁତ ଡଲାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୪୩୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା । "Avatar 3" "Avatar 2" ଅପେକ୍ଷା ୩୫% କମ୍ ଆୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଭାଗ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । "Avatar" (୨୦୦୯) ଘରୋଇ ଭାବରେ ୭୭ ନିୟୁତ ଡଲାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାତ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା । "Avatar" ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟ ୨.୯୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ "Avatar" ୨.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ "Avatar: Fire and Ashes" ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ "Avatar: Fire and Ashes" ଚୀନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ସେଠାରେ ୫୭.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ