9 କି 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 18 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 'ରାକା' ନେଇ ଅଟଲିଙ୍କ ଖୁଲାସା

ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅଟଲି ଫିଲ୍ମ AA22XA6 ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ATLEE REVEALS THE JOURNEY OF RAAKA
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 8, 2026 at 3:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 44ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଟଲି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'AA22XA6' ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ସେ ରାକା ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'ରାକା' ପଛରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ବୁଧବାର, 8 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆଟଲି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'AA22XA6' ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା 'AA22XA6' କୁ 'ରାକା' ଭାବରେ ଟାଇଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ବାଲ୍ଡ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।

ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେୟାର କରି ଅଟଲି 'ରାକା'ର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଅଟଲି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାକା କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ; ଏହା ମୋର ଏକ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସିଛି । 18 ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଏକ ଧାରଣାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲି, ଏହାକୁ କେବେ ହଜିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ । ଏହା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ମୋତେ ଗଠନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ।" ଅଟଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 22ତମ ଏବଂ ଅଟଲିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ନିର୍ମାତାମାନେ 'AA22-A6' ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି । AA22xA6 - ସନ୍ ପିକଚର୍ସର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସାଉଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଅଟଲି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଡବଲ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3-5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଏକ ମହାନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

