9 କି 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 18 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 'ରାକା' ନେଇ ଅଟଲିଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅଟଲି ଫିଲ୍ମ AA22XA6 ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 3:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 44ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଟଲି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'AA22XA6' ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ସେ ରାକା ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'ରାକା' ପଛରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
#Raaka isn’t just a film… it’s a part of me I’ve carried for years. For 18 years, I held on to one idea, never letting it fade.— atlee (@Atlee_dir) April 8, 2026
It tested me, shaped me, and stayed with me through everything. And honestly… this is just the beginning#HappyBirthdayAlluArjun sir@alluarjun… pic.twitter.com/UuKdpJRChs
ବୁଧବାର, 8 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆଟଲି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'AA22XA6' ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା 'AA22XA6' କୁ 'ରାକା' ଭାବରେ ଟାଇଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ବାଲ୍ଡ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେୟାର କରି ଅଟଲି 'ରାକା'ର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଅଟଲି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାକା କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ; ଏହା ମୋର ଏକ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସିଛି । 18 ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଏକ ଧାରଣାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲି, ଏହାକୁ କେବେ ହଜିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ । ଏହା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ମୋତେ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ।" ଅଟଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 22ତମ ଏବଂ ଅଟଲିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ନିର୍ମାତାମାନେ 'AA22-A6' ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି । AA22xA6 - ସନ୍ ପିକଚର୍ସର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସାଉଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଅଟଲି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଡବଲ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3-5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଏକ ମହାନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ