ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା; 'ଏକ୍ଜାମ' ସହ କରିବେ ଧମାକା, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ'ର ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ: ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ସ୍କାମ'(EXAM: The Biggest Scam) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏକ୍ଜାମ: ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ସ୍କାମ' । ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ । ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ।'' ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କିଏ ନଜର ଆସିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଓଁକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ତେବେ ଏହି ତାରକା ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଘୋଷଣା ମାତ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ କେଣ୍ଟ କରି ଭୂମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ନିଜର ବୋଲି ମନେହେବ । ଶୀର୍ଷକରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟରର ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଏହାକୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ 'ଥ୍ରୀଲର୍' ଭଳି ଦେଖାଉଛି । ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଓ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି । ମୋର ଅନେକ ଭଲପାଇବା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା—ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।'' ସେହିପରି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସିନେପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
କହିରଖିଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।