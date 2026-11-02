ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ'; ଭୂମିକା ଆସିବେ ନଜର, ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ'ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 12:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ସହ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷମା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଭୂମିକା ଦାଶ ନଜର ଆସିବେ । ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଫଟୋ ସହ ଭୂମିକାଙ୍କ ଲୁକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଧା ମୁହଁ ଜଳିବା ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରି ଇମୋସନାଲ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ।
ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୋ ନାଁ ଖୁସି । ନାଁ ସିନା ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ । କହନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଅନାଟନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବେପାର କରାଯାଏ,କଲେଜର ଆଡମିଶନ୍ ଠୁ ନେଇ କଲେଜର exam ପର୍ଯନ୍ତ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲେ । ଆଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ଖୁସି ,ମଉଳି ଯାଏ ଖୁସିର ସବୁ ଖୁସି.,ଅନେକ ଖୁସିଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି । ହଁ । ମୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖୁସି । ମୋ କାହାଣୀ ଜାଣିବେ ଏଇ ଡିସେମ୍ୱରରେ ।''
ସେହିପରି ଭୂମିକା ଦାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, '' ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ଏକ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ। 'ଖୁସି'ର ଭାବନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସତରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ଅଟେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା । ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 'EXAM: The Biggest Scam' ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
କହିରଖିଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।