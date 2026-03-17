କାହିଁକି ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଲେ ଖୁଲାସା

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଏପ୍ରିଲ୍ 24ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ କାହିଁକି ଏହା ଦିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 10:49 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଣି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷାଉଣ୍ଡ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଯାହାକୁ ଏବେ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ କାଙ୍ଗୁଲା ରଖିଛନ୍ତି ସେନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ?

ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ କାହିଁକି 'କାଙ୍ଗୁଲା' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି । ସେହି ପରମ୍ପରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ।'' ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଗର୍ବ । ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଏ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା । ୨୪ ଏପ୍ରିଲ୍ ରେ ଥିଏଟରରେ ଦେଖା ହେବା ।'

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ?

ଦିଗହରା ଯୁବକ ଟିଏ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କାଙ୍ଗୁଲା ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତୀ ଭାବିବା ସହ ପରମ୍ପରାର ଏହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଯୁବକ କିଭକି କରୁଛି ତାର ଏକ ନିଛକ ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବିଶ୍ୱାସ,ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ।

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ । ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମରେ କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଗିରି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର , ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା ,ଦଳି ଅପା ଓ ଭକ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିଛକ ଓ ଗାଁର ସତ କାହାଣୀ ସହ ଠାକୁରାଣୀ ଆସ୍ଥା ର ଗାଥା କୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

