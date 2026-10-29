ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ', 12ଦିନରେ କମାଇଲାଣି 35ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 10:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଦଶହରା ଅବସରରେ (୧୬ ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ସାଉଁଟୁଛି । ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଦମଦାର ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେବି କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଫିଲ୍ମର ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କେଶରୀ ରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଳାକାର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି । ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ସେହି ଆଧାରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି କିଛି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 12ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା କଲାଣି ଆୟ ।
ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସହ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ନିଜ ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସେପଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭରପୁର ଭଲପାଇବା ଦେଖି ବେଶ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନିଜର ଭଲପାଉବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ।
ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ପପୁ ପମପମ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଭୂପିନ୍ଦର, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ , ଅନିଶା ଶର୍ମା ଓ ବବି ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁର ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ମାଟିର କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ରେ ଫିଲ୍ମ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ। କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ଏଥିରେ ୪ ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର