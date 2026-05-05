କାଙ୍ଗୁଲା କ୍ରେଜ; ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ କମାଇଲେ ନିର୍ମାତା, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।ନିର୍ମାତା ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 11:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଅନୁଗୁଳର ଏକ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି , ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଫିଲ୍ମ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିବାରେ ବି ସଫଳ ହେଉଛି । ଏହି କ୍ରେଜକୁ ଦେଖି ନିର୍ମାତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି, ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ 99 ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ । କାଙ୍ଗୁଲା ରକ୍ସ ।' ଏହାର ଅର୍ଥ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ।
'କାଙ୍ଗୁଲା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ମା କାଳୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ପରମ୍ପରା ନେଇ ଆସୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଦିଗହରା ଯୁବକ ଟିଏ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କାଙ୍ଗୁଲା ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ତାହା ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ।
ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଗିରି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର , ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା ,ଦଳି ଅପା ଓ ଭକ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
