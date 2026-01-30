ETV Bharat / entertainment

କିଏ ପାପନ ? ଆସାମ, ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ, 'କୁନି କନି' ଗୀତ ରିଲିଜ

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ'। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ 'କୁନି କନି' ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୀତ କିଏ ଗାଇଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ

PAPON ODIA MUSIC DEBUT
ପାପନ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଡେବ୍ୟୁ (photo: IANS/Song Poster)
Published : January 30, 2026 at 12:31 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଲୋକେ ସେତେ ଉତ୍ସାହିତ । ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ 'କୁନି କନି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ତେବେ ଏହି ଗୀତକୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗର ପାପନ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

'ବର ବଧୂ'ର 'କୁନି କନି' ଗୀତ

ଏହି ଗୀତଟି ଫିଲ୍ମ ବର ବଧୂର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ । ଗୀତରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତାରାୟଙ୍କ ଲଭ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟି ଭାବନାର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଭେଟିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରେମର ଭାଷା କହିଥାଏ । ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ।'' ଏହି ଗୀତକୁ ଗାୟକ ପାପନ୍ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ପରିଡା ଓ ଭାରତ-ହିତାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କିଏ ପାପନ ?

ଅଙ୍ଗରାଗ ପାପନ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ପାପନ ନାଁରେ ପରିଚିତ । ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗୌହାଟୀର ଏକ ସଂଗୀତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାପନ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସଂଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସଂଗୀତ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାପନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଗୀତିକବିତା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ବଲିଉଡ୍ ସ୍ୱର ସହ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ହୋଇଗଲେ ।

ମଲ୍ଟି ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପାପନ

'ବୁଲେୟା', 'ଜିୟେ କ୍ୟୁଁ', 'ମୋହ ମୋହ କେ ଧାଗେ' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ପାପନ ଏହି ଗୀତ ଜରିଆରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ପାପନ୍ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 11ତମ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସାମୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ତାମିଲ, ମରାଠୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମିଶିଂ, ବୋଡୋ, ତିୱା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀରେ ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ 'କୁନି କୁନି' ଗୀତ ସହ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ୟାରିଅର

ପାପନ୍ 1998 ମସିହାରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଜୁନାକ୍ ଆଲବମରୁ ଆସାମ ଗୀତ "ନସାବା ସୋକୁଲେ" ସହ ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2004 ରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଜୁନାକି ରାତି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ପାପନ୍ 2006 ରେ 'ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଉଣ୍ଡ ୱିଥ ଫେଥ' ଫିଲ୍ମରୁ "ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର" ଗୀତ ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ଡମ୍ ମାରୋ ଡମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର "ଜିଆ କ୍ୟୁନ୍" ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ ହିଟ୍ ଥିଲା । 2014ରେ ସେ ଗୁଲଜାରଙ୍କ କବିତା "ଲକିରେଁ" ଗାଇଥିଲେ, ଯାହା କ୍ୟା ଦିଲୀ କ୍ୟା ଲାହୋର ଏବଂ ନାଗେଶ କୁକୁନୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ "ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆର.ଆଇ ବାଭଲି" ଗାଇଥିଲେ । ପରେ 'ଝୁକ ନା ପାଉଗାଁ', 'ତୁ ଜୋ ମିଲା' ଭଳି ଅନେକ ବଲିଉଡ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଡେବ୍ୟୁ ନେଇ ପାପନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାପନ୍ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା । ଆସାମରୁ ଆସି ଯେଉଁଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବନା ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ, ଓଡ଼ିଆ ଉପଭାଷା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାଳ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଏକ ମୃଦୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କୋମଳତାର ଏକ ଭାଷା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଏବଂ ଏହାର ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ କରେ ।''

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଗାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଆସାମରୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତମୟ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି । ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଉପଭାଷା ଏବଂ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବୁଝିବା ପରେ, ଗୀତଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।ଏହା ମୋତେ ଏକ ଅତି ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଉପାୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।''

ଓଡିଆ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଗାୟକ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମଗ୍ର ଭାରତ ତମାମ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ଭଲପାଇବା ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗୀତଟି ମୋର ଓଡିଆ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ମୋର ବିନମ୍ର ଉପାୟ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ କୁନି କୁନିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ଢାଳିଛୁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୀତ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ସହିତ ସେମାନେ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।''

'ବର ବଧୂ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ?

ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ତିନି ଯୋଡି ବୟସର ୩ଟି ପିଢ଼ିର କଥା ବଖାଣିବା ସହ ଏଥିରେ ରଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭରେ କରି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

